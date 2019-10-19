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19.10.2019 10:42
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain, РСПП, Минэкономразвития и Роспатент обсудят оценку интеллектуальной собственности на "Открытых инновациях"

Ассоциация IPChain выступит организатором сессии "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности" в рамках деловой программы форума
22 октября в Технопарке Инновационного центра "Сколково" в рамках VIII Московского международного Форума "Открытые инновации" пройдет тематическая сессия "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности". Дискуссия состоится в формате расширенного заседания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности с участием руководства министерств и ведомств, включая Минэкономразвития и Роспатент, а также представителей крупных компаний.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain

В сессии примут участие вице-президент РСПП и председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин, президент Ассоциации IPChain и председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский, председатель совета директоров краудлендинговой платформы CO-FI Александр Сухотин, управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов, GR-директор "Баринг Восток Кэпитал Партнерс" Марина Амелина, партнер в консультационной практике "Ernst & Young Россия" Сергей Сараев, вице-президент ООО "ВЭБ Инновации" Светлана Резник, вице-президент АО "СИТРОНИКС" Елена Шульгина, директор ФГБУ "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" Геннадий Иванов и другие. Модератором выступит президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

Индустрия 4.0 порождает принципиально новую ситуацию, в которой интеллектуальная собственность и нематериальные активы становятся наиболее значимой частью капитала компаний и фактором, во многом определяющим их прибыльность. Это ставит перед бизнесом целый ряд новых задач - от своевременного выявления таких активов, выбора эффективных режимов правовой охраны, защиты интеллектуальных прав и, разумеется, адекватного определения стоимости конкретных результатов интеллектуальной, творческой деятельности, принадлежащих компаниям. От того, насколько корректно проведена оценка стоимости, во многом зависят перспективы дальнейшей коммерциализации этих объектов и инвестиционная привлекательность компании в целом. Именно поэтому выработка корректных и отвечающих реалиям сегодняшнего дня методик оценки, которым бы доверяли правообладатели и правоприобретатели, инвесторы и даже налоговые органы, приобретает первостепенное значение.

В ближайшее время развитие рынка потребует от профессионального сообщества решения этой задачи, считает вице-президент РСПП, председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин.

"К сожалению, на сегодняшний день подходы к оценке интеллектуальной собственности не имеют четких методических оснований. Применение разных алгоритмов дает разброс до 1000 процентов. Очень велика субъективная составляющая, не говоря о том, что зачастую оценщики руководствуются конъюнктурными соображениями, произвольно занижая или завышая стоимость актива. Сегодня мы все нуждаемся в ясных правилах определения справедливой цены, которые будут понятны и бизнесу, и правообладателям, и финансовым институтам. Это существенно укрепит позиции владельцев таких объектов и оживит рынок", - отмечает Вдовин.

Президент Ассоциации IPChain и председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский подчеркивает, что грамотная оценка интеллектуальной собственности открывает перед компаниями новые финансовые возможности. "Проблема выявления и оценки нематериальных активов особенно остро стоит в наукоемких, высокотехнологичных отраслях. Однако зачастую значительный объем крайне ценных результатов интеллектуальной деятельности обнаруживается там, где этого не ждешь - в традиционном машиностроении, в добывающей и обрабатывающей промышленности, которые принято относить к "сырьевым". Компании просто забывают поставить собственные разработки на баланс, и потом бывают неприятно удивлены, обнаружив свои технические решения в свободном экономическом обороте. Впрочем, дело не только в охране и защите. Адекватно рассчитав стоимость интеллектуальной собственности, компании получают дополнительные возможности привлечения финансирования, в том числе - под залог интеллектуальных прав. Наконец, они могут получить вполне реальные налоговые льготы. Именно грамотная оценка позволяет должным образом "упаковать" актив для дальнейшей коммерциализации", - считает Кричевский.

Из всех подходов к оценке интеллектуальной собственности вопросов не вызывают только затратные методы, отметил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Однако, по его словам, подобный подход удобен для налоговых органов, но никогда не сможет удовлетворить рынок, ведь если следовать этим методам, стоимость картины определяется затратами на краски, холст и потраченное художником время, которое в довершение всего будет оценено на основании средних заработных плат, рассчитанных Росстатом. "Рынок нуждается в простых и понятных методиках оценки для разных целей - как для сделок или расчета справедливых компенсаций при нарушении прав, так и для оценки активов компаний, в том числе для их кредитования или в целях привлечения инвестиций", - говорит Сергей Матвеев. Он полагает, что совершенствование механизмов оценки может быть достигнуто упрощением методик.

"Каждая методика должна быть максимально простой - реализовывать только один подход - например, затратный или рыночный, фокусироваться на конкретном классе объектов - музыкальном или литературном произведении, техническом решении или объекте дизайна и отвечать конкретной цели оценки. Кроме того, в основе методики должен лежать один класс источников данных, в качестве которых могут выступить профессиональные сети экспертов, математические модели либо "большие данные". При этом общим принципом всех методик должна стать оценка для определенного использования объекта, а режим его правой охраны должен уйти на второй план, став лишь одним из параметров метода. Это означает, что нужно оценивать техническое решение, а не разрозненный набор режимов его охраны, будь то одно или несколько изобретений, промышленных образцов или ноу-хау. Итоговая оценка, полученная балансировкой стоимостей, рассчитанных несколькими простыми методиками, снимет много барьеров в развитии рынка", - считает эксперт.

GR-директор Baring Vostok Capital Partners Марина Амелина отмечает, что именно на интеллектуальную собственность в структуре активов принято обращать самое пристальное внимание при подготовке сделок по слиянию и поглощению. "Одним из главных конкурентных преимуществ бизнеса в эпоху цифровизации является оптимизация процессов с помощью результатов интеллектуальной деятельности. Доказательствами этому служат стремительное развитие отделов разработки, возникновение собственных патентных отделов, а также тот факт, что интеллектуальная собственность является одним из ключевых активов при оценке компаний для M&A-сделок", - полагает Амелина.

Управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов, в свою очередь, подчеркивает, что передовые технологии предоставляют множество инструментов в том числе для оценки интеллектуальной собственности. "Подрывные технологии способны предложить новые решения старым проблемам в области защиты прав и оценки, а также для обмена такой информацией между различными участниками. Большие данные, искусственный интеллект, блокчейн создают инструменты по управлению интеллектуальной собственностью, автоматизации взаимодействия между ее владельцами и отслеживанию возможных нарушений законных прав, которые могут быть использованы в последующих судебных разбирательствах. Например, искусственный интеллект помогает осуществлять автоматический скоринг и валидацию патентных заявок, а также обеспечить менее дорогой, более быстрый и удобный способ оценки определенных аспектов патента. Помимо этого, подобные решения предоставляют владельцам патентов информацию, которая может использоваться для быстрого выявления потенциальных партнеров или клиентов", - отметил Руслан Юсуфов.

Ассоциация IPChain не первый год выступает официальным партнером "Открытых инноваций", а также участвует в деловой программе с профильными дискуссиями, круглыми столами, лекциями. На предстоящем форуме, который будет проходить с 21 по 23 октября в "Сколково", Ассоциация IPChain представит собственную коммуникационную площадку IPQuorum.Innovation, на базе которой пройдет около 15 лекций и мастер-классов по вопросам, связанным с развитием рынка интеллектуальной собственности в контексте передовых технологий и платформенной экономики.

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