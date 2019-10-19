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19.10.2019 14:28
Рубрика: В мире

Беспорядки в Барселоне продолжатся до конца октября

Текст: Константин Волков (Барселона)
Согласно последним заявлениям каталонской полиции, беспорядки в Барселоне продолжатся минимум до 26 октября, а возможно и дольше. При этом они полагают, что существует некий центр, который управляет происходящим. Полицейские отмечают бесстрашие радикалов, которые, похоже, "ищут возможности вступить с полицией в рукопашную, не боятся ничего, и даже пенные пули их не останавливают".

По данным властей, порядка 500 анархистов из Греции, Италии и других стран Европы, все с богатым опытом уличных протестов, присоединились к каталонцам. Еще 300 анархистам, которых испанские власти уже знают, было отказано во въезде.

По итогам пятничных уличных выступлений полиция арестовала 54 человека по всей Каталонии: 12 в Барселоне, 12 в Жироне, 18 в Ллейде и 9 в Таррагоне.

При этом сторонники ненасильственных акций намерены продолжать борьбу и дальше.

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
182 человека пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

"Мы обязательно продолжим бороться за независимость Каталонии, - рассказал "РГ" Джорди Виланова, член секретариата Национальной ассамблеи Каталонии (ANC), одного из организаторов мирного движения за независимость Каталонии. - У Мадрида есть проблемы с признанием других наций, живущих в королевстве, для него все - испанцы. Но каталонцы - это отдельная нация. Однако наш путь - мирные протесты. Мы против насилия, тем более что статистически доказано - они более результативны, чем агрессивное противостояние".

Как подчеркнул Виланова, каталонские протесты в любом случае не прекратятся до 11 ноября, когда должны быть оглашены результаты внеочередных парламентских выборов в Испании, намеченных на 10 ноября. Таким образом Барселона надеется повлиять на формирование состава парламента, чтобы склонить депутатов в пользу переговоров о независимости Каталонии.

"Премьер-министр Испании Педро Санчес еще полгода назад заявлял о необходимости переговоров с Каталонией и поиска выходов из сложившейся ситуации, - пояснил Виланова. - Однако сейчас он отказывается от этого и требует прекращения протестов в регионе. Причина в том, что приближаются выборы, а остальная Испания в большинстве неодобрительно относится к перспективе отделения Каталонии, локомотива экономики королевства".

Как сообщает ведущая испанская газета El Pais, в планах ANC на 2019-2020 годы - опубликовать декларацию независимости в главных каталонских изданиях, а также спустить флаги Испании со зданий правительства и парламента Каталонии.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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