Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика и стал чемпионом IBF и WBC

Российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде объединительного боя и стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе.

В Филадельфии прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом IBF россиянином Артуром Бетербиевым и обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком.

Накануне поединка многие специалисты отдавали предпочтение 32-летнему Гвоздику, превосходящему россиянина в технике. Однако на стороне 34-летнего Бетербиева было превосходство в физической мощи, а также главным плюсом россиянина являлся мощнейший нокаутирующий удар.

К этому поединку соперники подошли, не имея поражений. Бетербиев все свои 14 поединков выиграл досрочно, Гвоздик имел в активе 17 побед и 14 из них также были добыты нокаутом.

Как и ожидалось, россиянин с самого начала боя пошел вперед, стараясь атаковать со средней дистанции, Гвоздик же старался действовать вторым номером, опасно отвечая с дальней дистанции.

Уже в первом раунде рефери остановил поединок и зафиксировал нокдаун у украинца, однако это решение оказалось ошибочным, и супервайзер боя вскоре его отменил. Несмотря на старания россиянина к десятому раунду два судьи отдавали предпочтение украинцу - 87:84 и 86:85, и лишь третий был уверен, что Бетербиев ведет более чем уверенно - 87:83.

Складывалось впечатление, что россиянин до девятого раунда старался как можно сильнее вымотать соперника. А уже в девятом раунде Бетербиев обрушил на соперника град ударов с обеих рук и в какой-то момент Гвоздик едва не рухнул, но все же смог выстоять до гонка.

Но в 10-м раунде россиянин продолжил тяжелую бомбардировку с обеих рук. После нескольких попаданий Гвоздик оказался в нокдауне, но смог продолжить бой. Бетербиев тут же еще раз сбил соперника с ног, но украинец нашел в себе силы снова встать. И лишь после третьего нокдауна рефери остановил бой, отдав победу россиянину техническим нокаутом.