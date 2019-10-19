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19.10.2019 22:11
Рубрика: В мире

Борисов: Ожидаем, что Анкара сделает выбор в пользу нашей боевой авиации

Турция может рассмотреть вопрос приобретения российской боевой авиации нового поколения, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Но это, как считает российский политик, "будет зависеть от ряда факторов", в том числе взаимоотношений Анкары с Вашингтоном в этой сфере.

Фото: AP
Турция получила вторую партию российских С-400
Фото: AP Photo/Susan Walsh
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"Я думаю, выбор Турции будет основан на многих факторах: какие у них взаимоотношения будут дальше с Америкой​​​... Почему бы нет? - передает РИА Новости слова вице-премьера. - Я не исключаю, что они могут посмотреть в сторону российской боевой авиации нового поколения".

Он отметил, что Турция уже доказала свое умение отстаивать свой выбор, несмотря на давление извне.

"Интерес был неподдельный во время МАКСа, как вы знаете, представительная делегация была, - напомним Борисов. - Но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту современную систему, как на них ни давили".

В мире Ближний Восток Турция Правительство Вице-премьеры
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