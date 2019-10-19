Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против - 306. Эта поправка сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы, сообщает информагентство Reuters.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для цивилизованного "развода" с Евросоюзом.

Впервые за последние сорок лет в субботу состоялось внеочередное заседание нижней палаты британского парламента для голосования по вопросу Brexit. Парламентарии начали работу в 8:30 утра по местному времени.

По данным информагентства Reuters, расклад сил для премьер-министра Бориса Джонсона, ратующего за выход Великобритании из ЕС 31 октября, был не самым благоприятным. Консервативная партия не имеет большинства в 650-местной Палате общин. Джонсону противостояли Лейбористская партия и другие оппозиционные силы. В решающий момент консерваторов оставили союзники из североирландской юнионистской партии (DUP). Для решения задачи премьер-министру требовалось набрать большинство в 320 парламентариев.

Джонсон выступил в парламенте с заявлением. Он отметил, что голосование в субботу является последним шансом обеспечить организованный Brexit, либо подтолкнуть Соединенное Королевство к беспорядочному выходу без сделки. По его мнению, это может разделить Запад, повредить глобальному экономическому росту и вызвать насилие в Северной Ирландии.

Премьер призвал депутатов поддержать новый проект соглашения о Brexit, утвержденный на саммите ЕС 17 октября, который предусматривает урегулирование вопроса о границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией (так называемый backstop). Указал также, что переговоры по торговой сделке с ЕС станут очередным этапом в процессе Brexit. "Достичь соглашения о свободной торговле до конца следующего года - это наша цель", - озвучил свои планы Джонсон.

Коварный удар нанес бывший депутат Консервативной партии Оливер Летвин, предложивший поправку к закону о Brexit. Она предусматривает, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

"Моя цель - обеспечить успех сделки Бориса", - сказал Летвин, исключенный из Консервативной партии за отказ поддержать планы Джонсона покинуть ЕС без сделки. - Нам нужен "страховой полис", который убережет Великобританию от краха 31 октября по ошибке, если что-то пойдет не так во время реализации договоренностей с Брюсселем".

Поправка, принятая противниками Джонсона, обязывает его просить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. Ранее источники в правительстве премьер-министра Борис Джонсона предупреждали, что если поправка будет принята, то голосование по сделке будет перенесено на следующую неделю. Премьер по-прежнему настаивает на осуществлении Brexit 31 октября.