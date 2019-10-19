Фото: Екатерина Гордон попала в автокатастрофу перед днем рождения

Екатерина Гордон, российская певица, юрист, теле- и радиоведущая, которой сегодня исполнилось 39 лет, буквально накануне праздника попала в серьезное ДТП.

О чем рассказала в Instagram, разместив фото, подтверждающее нешуточность автокатастрофы.

Уточнено: в такси, на котором женщина ехала в аэропорт, врезалась другая машина. И телеведущая лишь чудом избежала травм.

"Накануне своего дня рождения... когда ты едешь в аэропорт, а тебе в спину въехало авто, и ты крепко долбанулся головой... и водитель весь в кровище, а ты не сразу понял, что вообще произошло...", - эмоционально законспектировала ЧП Гордон.

Подытожив: "Просто живите пока дают, просто улыбайтесь;)) ну и раз я все ещё пишу... я все ещё живу".

Катя Гордон родилась в Москве в 1980 году. С начала нулевых работала на радиостанциях "Маяк", "Национальная служба новостей", "Мегаполис", "Культура", "Говорит Москва", была ведущей на канале О2ТВ (программа "Разговор без правил"), Первом ("Городские пижоны"), "Звезде" ("Другая сторона Легенды"), ТВЦ ("Времечко").

В 2013 году получила два "Золотых граммофона" - как автор музыки и слов за песню "Забирай рай" в исполнении Ани Лорак и как соавтор песни "Уходи по-английски" в исполнении Лорак и Григория Лепса.