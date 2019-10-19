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19.10.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Текст: Игорь Зубков
Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства уйдут в прошлое: их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.
Фото: Надежда Пащенко Фото: Надежда Пащенко
Фото: Надежда Пащенко

Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства. Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму.

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"После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, - рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "РГ". - Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки".

Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта - федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений. Сейчас Росстандарт работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

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"В этом случае владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений, о срочной и "неминуемой" поверке или замене прибора учета, - подчеркивает Алексей Абрамов. - Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними. И если какая-то организация, занимающаяся поверкой приборов учета на дому, с двумя метрологами в штате, попытается заявить, что в ночь с 31-го декабря на 1-е января было поверено 100 счетчиков, информационная система просто откажется это принять".

Полностью интервью с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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