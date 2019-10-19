Глава ВЦИОМ: Для сознания россиян характерна установка "сербы - это братья"

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в октябре принял участие в пресс-туре представителей российских СМИ по Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), где он побеседовал с сербским членом боснийского Президиума Милорадом Додиком, послом России в Сараево Петром Иванцовым, руководителями Союза журналистов и туристических агентств. Своими впечатлениями от поездки он поделился с порталом "Балканист".

"В России пять лет не растут доходы граждан, и люди ездят отдыхать в доступные страны, которые им по карману, - констатирует Валерий Федоров. - Внутренний туризм сейчас на спаде, поэтому у Балкан снова есть возможность продвинуть себя еще как туристическое направление. Эта ниша немассового туризма не занята, и нужно приложить усилия, чтобы балканское направление выстрелило. Тут огромную работу должны провести туроператоры, сектор Horeca (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства) и государство, которое заинтересовано в притоке туристов. А дальше все будет зависеть от того, понравится ли россиянам поездка. Если страну распробуют, оценят вкусную кухню, низкие цены, насыщенную историю, интересную культуру, россияне не только приедут еще раз, но и приведут с собой друзей".

Напомним, что ВЦИОМ опубликовал данные исследования о том, что россияне знают о Республике Сербской (РС) и рассматривают ли ее как туристическое направление. Примечательно, что, согласно полученным результатам, о правильном местоположении Республики Сербской на территории Боснии и Герцеговины знает каждый десятый россиянин (11 процентов). В целом же более половины респондентов признаются, что либо не знают точного расположения РС, либо впервые слышат о такой республике. Абсолютное большинство наших сограждан никогда не задумывались о том, чтобы провести отпуск в Республике Сербской (95 процентов). А среди тех, кто все же думал об этом, чаще встречались жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 35 процентов россиян хотели бы провести отпуск в РС при наличии возможности.

Между тем директор ВЦИОМ обращает внимание на тот факт, что в российском массовом сознании давно и твердо сформировалась установка "сербы - это братья", подтверждением чего может служить поток добровольцев из РФ, приехавших сюда принять участие в югоконфликте на стороне сербов в 90-е годы прошлого столетия. "Конечно, сербы для нас - братья, - подчеркивает Валерий Федоров. - Мы проводили исследование о том, как россияне относятся к сербам на фоне других. Выяснилось, что они - одни из самых близких нам наций. Сейчас эта установка скорее в спящем состоянии, потому что, повторюсь, она активизируется в кризисные времена, когда есть яркая угроза Сербии".

Эксперт говорит и о том, что ситуация на Балканах не входит в круг повседневных интересов россиян. "Они начинают следить за регионом, когда там происходит что-то, что затрагивает главные жизненные ценности, - отмечает директор ВЦИОМ. - Например, война 90-х, распад Югославии, бомбежки НАТО нарушили мир, согласие, суверенитет, справедливость, гуманизм. Эти события вызвали большой резонанс и оказались подкреплены мощным, насыщенным информационным потоком. В такие эмоциональные моменты внимание к Балканам увеличивается".

При этом, по его словам, россияне понимают, что продвигаемый западный "проект Косово" нацелен на ослабление Сербии, усиление позиций НАТО и США в регионе.

"Эта тема уходит корнями в 90-е годы. Мы помним, из-за чего НАТО и США стали бомбить Сербию, - указывает он. - И уже тогда по вопросу Косово Россия заняла четкую позицию, которой остается верна до сих пор. Она заключалась в том, что сепаратизм заканчивается плохо, признание террористов повстанцами и борцами за свободу народа откроет ящик Пандоры, и заштормит уже Бельгию, Испанию, Украину. Этот прогноз сбылся. Россияне понимают, что самопровозглашенная республика Косово - это сепаратистский проект, нацеленный на ослабление Сербии и создание большой проамериканской военной базы на Балканах. И конечно, с учетом ранее упомянутой установки о том, что сербы - это братья, и тот, кто против них, - тот против нас, россияне крайне негативно оценивают деятельность НАТО на Балканах".

Кроме того, рассказывает глава ВЦИОМ, сейчас Евросоюз воспринимается в связке с НАТО, поэтому попытки его расширения на Балканах и присоединения к альянсу стран, оставшихся нейтральными, вызывает у россиян отторжение и негодование.