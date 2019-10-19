Глава ВЦИОМ: Для сознания россиян характерна установка "сербы - это братья"

Новости

По факту гибели людей при пожаре под Ярославлем возбуждено дело 10:34
Полицейские возьмут под охрану поселок старателей в Красноярске 10:31
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus 10:17
Красноярск: Стало известно, какие травмы получили старатели 10:09
В Северной Осетии замглавы села заподозрили в убийстве 09:58
Трое старателей находятся в тяжелом состоянии после ЧП под Красноярском 09:46
Россиянки неудачно выступили в короткой программе на Skate America 09:34
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии 09:23
В поселке старателей в Красноярске могли находиться 80 человек 09:15
Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей 09:14
Следующим соперником Бетербиева станет китаец Мэн Фаньлун 09:07
Ученые выяснили, как перец влияет на развитие рака 08:51
Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на Skate America 08:41
В Крыму решили сбить цены на бензин с помощью компании из Татарстана 08:39
Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя 08:30
Павлюченко и Ходыкин стали вторыми в короткой программе в Лас-Вегасе 08:21
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America 08:09
Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика и стал чемпионом IBF и WBC 07:54
Врач рассказала, как самообследование груди может довести до рака 07:48
В Японии упал с дороги автобус со школьной бейсбольной командой 07:30
До 11 увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае 06:50
Лидер республиканцев в сенате осудил вывод войск США из Сирии 06:38
Тропический шторм "Нестор" обрушится на северо-восточное побережье США 05:49
Трамп пригрозил CNN судебным иском за клевету 05:32
WP: Дипломат США предостерегал сына Байдена от работы на Украине 05:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 09:51
Рубрика: В мире

Глава ВЦИОМ: Для сознания россиян характерна установка "сербы - это братья"

Текст: Александр Борисов

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в октябре принял участие в пресс-туре представителей российских СМИ по Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), где он побеседовал с сербским членом боснийского Президиума Милорадом Додиком, послом России в Сараево Петром Иванцовым, руководителями Союза журналистов и туристических агентств. Своими впечатлениями от поездки он поделился с порталом "Балканист".

"В России пять лет не растут доходы граждан, и люди ездят отдыхать в доступные страны, которые им по карману, - констатирует Валерий Федоров. - Внутренний туризм сейчас на спаде, поэтому у Балкан снова есть возможность продвинуть себя еще как туристическое направление. Эта ниша немассового туризма не занята, и нужно приложить усилия, чтобы балканское направление выстрелило. Тут огромную работу должны провести туроператоры, сектор Horeca (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства) и государство, которое заинтересовано в притоке туристов. А дальше все будет зависеть от того, понравится ли россиянам поездка. Если страну распробуют, оценят вкусную кухню, низкие цены, насыщенную историю, интересную культуру, россияне не только приедут еще раз, но и приведут с собой друзей".

Фото: Пресс-служба Посольства РФ в БиГ
Посол РФ: Нужно укреплять межнациональное доверие в Боснии и Герцеговине

Напомним, что ВЦИОМ опубликовал данные исследования о том, что россияне знают о Республике Сербской (РС) и рассматривают ли ее как туристическое направление. Примечательно, что, согласно полученным результатам, о правильном местоположении Республики Сербской на территории Боснии и Герцеговины знает каждый десятый россиянин (11 процентов). В целом же более половины респондентов признаются, что либо не знают точного расположения РС, либо впервые слышат о такой республике. Абсолютное большинство наших сограждан никогда не задумывались о том, чтобы провести отпуск в Республике Сербской (95 процентов). А среди тех, кто все же думал об этом, чаще встречались жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 35 процентов россиян хотели бы провести отпуск в РС при наличии возможности.

Между тем директор ВЦИОМ обращает внимание на тот факт, что в российском массовом сознании давно и твердо сформировалась установка "сербы - это братья", подтверждением чего может служить поток добровольцев из РФ, приехавших сюда принять участие в югоконфликте на стороне сербов в 90-е годы прошлого столетия. "Конечно, сербы для нас - братья, - подчеркивает Валерий Федоров. - Мы проводили исследование о том, как россияне относятся к сербам на фоне других. Выяснилось, что они - одни из самых близких нам наций. Сейчас эта установка скорее в спящем состоянии, потому что, повторюсь, она активизируется в кризисные времена, когда есть яркая угроза Сербии".

Эксперт говорит и о том, что ситуация на Балканах не входит в круг повседневных интересов россиян. "Они начинают следить за регионом, когда там происходит что-то, что затрагивает главные жизненные ценности, - отмечает директор ВЦИОМ. - Например, война 90-х, распад Югославии, бомбежки НАТО нарушили мир, согласие, суверенитет, справедливость, гуманизм. Эти события вызвали большой резонанс и оказались подкреплены мощным, насыщенным информационным потоком. В такие эмоциональные моменты внимание к Балканам увеличивается".

Фото: Александр Борисов
Опрос: Более трети россиян готовы провести отпуск в Республике Сербской

При этом, по его словам, россияне понимают, что продвигаемый западный "проект Косово" нацелен на ослабление Сербии, усиление позиций НАТО и США в регионе.

"Эта тема уходит корнями в 90-е годы. Мы помним, из-за чего НАТО и США стали бомбить Сербию, - указывает он. - И уже тогда по вопросу Косово Россия заняла четкую позицию, которой остается верна до сих пор. Она заключалась в том, что сепаратизм заканчивается плохо, признание террористов повстанцами и борцами за свободу народа откроет ящик Пандоры, и заштормит уже Бельгию, Испанию, Украину. Этот прогноз сбылся. Россияне понимают, что самопровозглашенная республика Косово - это сепаратистский проект, нацеленный на ослабление Сербии и создание большой проамериканской военной базы на Балканах. И конечно, с учетом ранее упомянутой установки о том, что сербы - это братья, и тот, кто против них, - тот против нас, россияне крайне негативно оценивают деятельность НАТО на Балканах".

Кроме того, рассказывает глава ВЦИОМ, сейчас Евросоюз воспринимается в связке с НАТО, поэтому попытки его расширения на Балканах и присоединения к альянсу стран, оставшихся нейтральными, вызывает у россиян отторжение и негодование.

В мире Европа Босния и Герцеговина Наука и образование ВЦИОМ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Красноярск: Судьба 10 старателей пока неизвестна
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
В Минобороны рассказали о цели создания Военно-строительной компании
По факту гибели людей при пожаре под Ярославлем возбуждено дело
Конгрессмены США потребовали признать полк "Азов" террористами