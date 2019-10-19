Греческая церковь: Епифания не признали и не внесли в диптих

Сегодняшней субботы все наблюдающие за конфликтами и раскольническими действиями внутри мирового православия ждали как своего рода "час икс": подтвердит или не подтвердит Элладская церковь свое признание украинских раскольников? Решение ее Архиерейского собора по этому поводу остается не до конца ясным - и голосования не проходило, и многие епископы Греческой церкви выразили свое несогласие с поддержанием права Константинопольского патриархата на раздачу автокефалий на чужой канонической территории. Сегодня же, во время совместной литургии с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Салониках, глава Элладской церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним должен был либо помянуть (и это означало бы реальное признание раскольников), либо не помянуть имя главы раскольничьей церкви Украины Епифания.

Как сообщил агентству РИА Новости источник в Греческой церкви имя Епифания не было внесено Греческой церковью в диптих - перечень поместных церквей - и не поминалось за литургией главой Греческой церкви. Блаженнейший Иероним ни разу не упомянул украинского раскольника.

И хоть патриарх Варфоломей поспешил с благодарностью греческому архиепископу за внесение Епифания в диптих, по словам собеседника агентства, "он не вносил Епифания в диптих, и официального решения о признании "новой церкви" Украины нет".

Также считает и заместитель главы ОВЦС РПЦ протоиерей Николай Балашов. "Патриарх Варфоломей поминает "митрополита Епифания" при совершении каждой литургии, - сказал он, - Если считать, что сослужение литургии с патриархом Варфоломеем означает признание "ПЦУ", требовалось бы прекратить общение со всеми Предстоятелями Поместных Православных церквей". Он также подчеркнул, что архиепископ Иероним не поминал в диптихах имени Епифания.

Напомним, что прошедший в прошлый четверг Синод Русской православной церкви принял мягкое - с изъявлением любви и уважения к Элладской церкви, но предупреждающее решение: с епископами, которые реально признают и станут поминать за Литургией Епифания, русская церковь разорвет молитвенное и евхаристическое общение. А многочисленные паломники и туристы, отправляющиеся в Грецию, не будут благословляться на посещение тех епархий, главы которых реально поддержали раскол.