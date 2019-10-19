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19.10.2019 16:28
Рубрика: В мире

Япония может направить два военных корабля в Ормузский пролив

Текст: Александр Ленин

Япония рассматривает возможность направления двух кораблей Морских сил самообороны в акваторию Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.

Фото: iStock
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Соответствующее решение будет принято в Токио до конца текущего года. По некоторым данным, задачей экипажа одного из кораблей станет сбор информации. Второму судну надлежит обеспечить безопасность первого.

Вопрос о командировании военных кораблей в Ормузский пролив поднимался 18 октября в Совете национальной безопасности Японии с участием премьера Синдзо Абэ, генерального секретаря кабинета министров есихидэ Суги, главы МИД Тосимицу Мотэги и руководителя оборонного ведомства Таро Коно. Как отметил генсек Суга на пресс-конференции, обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке крайне важно для Японии и мирового сообщества.

В 2009 году японские власти направляли свои военные суда в Аденский залив. В тот раз эсминцы "Садзанами" и "Самидарэ" со спецназом на борту задействовались в международной антипиратской миссии.

Напомним, что в июне этого года два нефтеналивных танкера (Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы) подверглись атаке в водах Ормузского пролива. Плавсредства получили серьезные повреждения. После указанного инцидента ситуация там серьезно обострилась.

В мире Восточная Азия Япония
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