Иностранцам в России разрешат регистрировать приезжих в своем жилье

В России расширят список иностранных граждан, которые могут ставить на миграционный учет других иностранцев в своем жилье.

Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ. Об этом говорится в перечне решений, принятых кабмином в четверг, 17 октября.

Сейчас иностранцы, в собственности которых находится квартира или дом, могут поставить на учет только самих себя. Если иностранец является высококвалифицированным специалистом, то он может зарегистрировать еще и членов своей семьи.

"Указанное правило, по сути, является ограничением права иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений на территории Российской Федерации, распоряжаться своим имуществом", - отметили в кабмине.