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19.10.2019 10:06
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

IPChain откроет коммуникационную площадку IPQuorum.Innovation на форуме "Открытые инновации"

21-23 октября в Инновационном центре "Сколково" Ассоциация IPChain, выступающая официальным партнером по интеллектуальной собственности Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации", представит коммуникационную площадку IPQuorum.Innovation.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain

Лекционно-дискуссионный трек IPQuorum.Innovation будет включать в себя более 15 лекций о технологиях монетизации и защиты объектов интеллектуальной собственности, обороте новых видов нематериальных активов, актуальных моделях привлечения инвестиций для правообладателей и особенностях налогообложения интеллектуальной собственности. Ряд дискуссий будет посвящен новейшим технологиям: эксперты расскажут о создании онлайн-нейросервисов на базе алгоритмов оценки музыки по критериям эмоционального воздействия на слушателя, преимуществах блокчейн-платформы Hyperledger Fabric в построении доверенного распределенного реестра объектов интеллектуальной собственности и многом другом.

Фото: пресс-служба n'RIS.
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В презентационной зоне для гостей и участников будут представлены информационные тачпады, где можно будет в интерактивном режиме узнать о более чем 20 цифровых сервисах и продуктах, входящих в экосистему IPChain. Среди них - сервис для легального фонового аудио- и видеооформления ресторанов, гостиниц, торговых центров и офисов FONMIX; сервис EMUSE, позволяющий подбирать музыку с учетом психоэмоционального профиля пользователя на основе нейросетей; программный комплекс HyperGraph для правообладателей и организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами; сервис оценки экономического потенциала и стоимости объектов интеллектуальной собственности IP.VALUE; сервис DR&D Network, обеспечивающий формирование, реализацию и управление правами на результаты прикладных научно-технических проектов; цифровой сервис по патентованию в России и за рубежом "Онлайн Патент"; сервис n"RIS.I3D, предназначенный для депонирования трехмерных моделей, экспертизы и управления правами на них.

В рамках коммуникационного трека состоятся митапы со специалистами по нейросетям, искусственному интеллекту и кросс-индустриальным блокчейн-технологиям. Гости площадки также смогут посетить трехдневный обучающий интенсив Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Специалисты центра расскажут о способах повышения капитализации наукоемких и творческих активов.

Фото: предоставлено пресс-службы РСПП
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Кроме того, у гостей IPQuorum.Innovation будет возможность совершить уникальный фотоэксперимент - сделать фотографию своей радужной оболочки глаза, а также посетить выставку интерактивных электромагнитных экспонатов.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации и среди участников формирования инновационной экосистемы по праву считается уникальной дискуссионной площадкой.

Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и, конечно же, происходит неформальное общение участников форума.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями выступили Фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ ВШЭ, Российский союз правообладателей, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество, УПРАВИС, банк "Новый век".

Главная задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

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Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП), ведущая международная технологическая компания Bitfury. Ассоциация выступает официальным партнером Фонда "Сколково".

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков и Азиатско-тихоокеанской ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association).

IPChain уже объединяет свыше трех десятков крупнейших российских и зарубежных организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.

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