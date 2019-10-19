Китай способен обеспечить реализацию целей макроэкономического развития

Лю Хэ положительно оценил процесс проведения китайско-американских торгово-экономических консультаций и озвучил три положительных тенденции: не будет изменяться основной вектор развития китайской экономики в долгосрочной перспективе; на китайско-американских торговых консультациях стороны уже достигли существенного сдвига по многим вопросам, что заложило важный фундамент для подписания поэтапных договоренностей; Китай полон уверенности и способен обеспечить реализацию намеченной цели развития своей макроэкономики.

Развитие китайской экономики зависит от многих факторов. На нее оказывает влияние унилатерализм и протекционизм, спад роста мировой экономики, регулирование структуры самой китайской экономики. В такой обстановке за первые три квартала ВВП Китая вырос на 6,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие темпы роста китайской экономики по-прежнему являются самыми высокими среди главных глобальных экономических объектов, что демонстрирует гибкость китайской экономики и ее способность на сопротивление рискам, а также способность китайского правительства на рациональное применение политических установок.

В настоящее время средний ВВП Китая на душу населения приближается к 10 тысячам американских долларов. В Китае уже сформировалась огромная группа людей со средним уровнем доходов, что стало важной силой стимулирования китайской и даже мировой экономики. За первые три квартала нынешнего года расходы на потребление в Китае составили 60,5 процента от коэффициента вклада в рост экономики. За праздничные выходные по случаю образования КНР объем продаж розничных товаров и расходы на общественное питание возросли на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы от внутреннего туризма - на 8,47 процента. Это еще раз доказывает, что потребление становится самой важной движущей силой развития китайской экономики.

В стране активно развиваются новые индустрии, а индустрия виртуальной реальности становится новым объектом экономического роста. Это означает, что непрерывно появляющиеся новые технологии, новые индустрии и новые модели стимулируют непрерывную оптимизацию экономической структуры Китая и придают мощный импульс долгосрочному развитию китайской экономики.

Стоит отметить, что Китай неизменно отстаивает позицию внедрения инноваций на открытых условиях. Китай также будет содействовать развитию индустрии виртуальной реальности, приветствует инвестиции из разных стран и разворачивает с ними сотрудничество в разных формах.