Лоза проанализировал американские фильмы про нашествия инопланетян

Советский, российский музыкант и эксперт Юрий Лоза, не так давно дававший оценку творческому пути актрисы Моники Беллуччи, в своем Facebook двинулся в данном направлении дальше. На это раз под прицел Юрия Эдуардовича попали популярные франшизы фантастических боевиков "Хищник" и "Чужой", а также импортная боевая кинофантастика в целом.

Инфоповод: "Что-то слишком уж часто по нашим телевизионным каналам стали показывать малобюджетные американские фильмы про столкновения землян с пришельцами", - заприметил Юрий.

Перечисляя: "С ними уже и викинги воевали, и ковбои, и даже певица Рианна в дизайнерском морском костюме палила из крупнокалиберного пулемета по инопланетным гадам". (Под последним певец имеет в виду не нашедшего широкого зрительского отклика кинофильм Питера Берга 2012 года "Морской бой").

Как в очередной раз акцентирует Лоза, "практически все, с кем землянам приходится бороться на экране, соответствуют нашему представлению о злобном и противном". Как то: это либо "чужой" - "неистребимая помесь паука с крокодилом", либо "хищник" - "страшненький, но вооруженный до зубов высокий гуманоид".

Артист эрудированно напомнил, что первый "чужой" был запущен на экраны в 1979-м Ридли Скоттом "в качестве монстра из далекого космоса". Но после что-то пошло не так и "горе-сценаристы зачем-то "привезли" его (злого пришельца - "Кинократия") на Землю". "Хищник" Джона Мактирнана появился 1987-м, и с тех пор, в итоге, инопланетный охотник "постоянно тут ошивается, давая возможность заокеанским героям спасать человечество".

В результате Юрий, считающий все это "странным", недоумевает своим постом "зачем мы всю эту второсортную хрень покупаем?".

Ну ладно, когда берут "сами оригиналы - они достаточно интересны и держат в некотором напряжении". Но в конкретном текущем случае Лоза говорит о "бесконечных копеечных продолжениях и псевдокосмических поделках, которые ничего не дают ни уму, ни сердцу обычного россиянина".

Более того: по мнению Юрия, вряд ли найдется хоть один его, Лозы, соплеменник, "переживающий за американских десантников, сражающихся с инопланетными поганцами на улицах Лос-Анжелеса".

"Столько хороших умных фильмов лежат на полках по всему миру, может, стоит их приобрести?" - призывает Лоза в заключении.

"Искусство перестало быть фактором развития, а стало инструментом удовлетворения потребностей не самого высокого порядка", - приступили рассуждать подписчики.

Которым предлагают: "Не надо граждан обижать. Даже среднестатистических".