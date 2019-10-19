Медведев: От стремления США доминировать во всем мире устали даже в Европе

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что устремления США доминировать во всем мире несут вред, а от этой политики устают даже в Европе.

"Соединенным Штатам Америки нравится только то, что придумывают в кабинетах Белого Дома, а также Госдепартамента в Вашингтоне, нравятся только те идеи, которые в конечном счете ведут к экономическому благосостоянию Соединенных Штатов", - заявил глава правительства в интервью сербской газете "Вечерние новости" по случаю своего визита в Белград на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения сербской столицы от фашистских захватчиков.

Из этого курса рождаются постоянные заявления в адрес России, что действия нашей страны несут какой-то вред, что Москва поддерживает внутри других стран какие-то конкретные силы. "На самом деле основной вред приносят как раз эти устремления Соединенных Штатов Америки доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе, - уверен Медведев. - Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе". Устали, по его мнению, от постоянных призывов покупать больше оружия у США, отказываться от российского газа в пользу сжиженного американского. "Это безудержное, абсолютно ничем не лимитированное желание доминировать во всем мире, и в Европе в том числе", - заключил российский премьер.

Позиция России, пояснил он, заключается в желании дружить со всеми странами, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному военно-политическому блоку. "В то же время мы, конечно, не можем не видеть, что одни страны проявляют себя как наши друзья, а другие страны ведут себя совершенно иначе, находятся, как принято говорить, в фарватере агрессивной политики Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Медведев.