Медведев: Попытки исказить историю Второй мировой войны недопустимы

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает недопустимыми попытки исказить историческую логику, когда речь идет о тяжелейших событиях Второй мировой войны. "Черное надо называть черным, фашизм - это фашизм", - заявил он в интервью сербской газете "Вечерние новости" по случаю своего визита в Белград на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения сербской столицы от фашистских захватчиков.

Попытки переписать историю - не новое явление в человеческой жизни, подчеркнул глава правительства. "Но, наверное, самое прискорбное в нынешней ситуации, что пытаются переписать не какие-то отдельные события, исказить историческую логику, последовательность событий, а пытаются, по сути, переписать исторический тренд, повернуть все вспять, - отметил он. - И это особенно недопустимо, когда речь идет о таких тяжелейших испытаниях, которые выпали на долю человечества в ХХ веке".

- Можно по-разному оценивать что-то, можно даже быть в разных лагерях, что называется, принадлежность к разным партиям может быть. Но черное надо называть черным, фашизм - это фашизм. Белое нужно называть белым. Нужно помнить о том, кто принес самую высокую цену на алтарь победы, чьими усилиями эта победа была достигнута, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В некоторых странах, обратил он внимание, не соответствующие историческим фактам гипотезы о зачинщиках и виновных поставлены на поток. "Все это для того, чтобы заслонить самое главное: для чего вообще люди боролись и отдавали свою жизнь", - считает премьер-министр. Это приводит к неприемлемым, по его мнению, трактовкам: некоторые школьники в Европе всерьез утверждают, что континент освобождали Соединенные Штаты Америки.

- Я считаю, что задача наших стран, задача наших историков, главная задача гражданского общества в наших странах, и в России, и в Сербии, заключается в том, чтобы этим попыткам противостоять, и празднование юбилея как раз лучшая площадка, лучшая трибуна, для того чтобы об этом сказать, - заявил Медведев.