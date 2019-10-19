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19.10.2019 00:00
Рубрика: Власть

Медведев: Попытки исказить историю Второй мировой войны недопустимы

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает недопустимыми попытки исказить историческую логику, когда речь идет о тяжелейших событиях Второй мировой войны. "Черное надо называть черным, фашизм - это фашизм", - заявил он в интервью сербской газете "Вечерние новости" по случаю своего визита в Белград на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения сербской столицы от фашистских захватчиков.
Фото: AFP/ DEBBIE HILL Фото: AFP/ DEBBIE HILL
Фото: AFP/ DEBBIE HILL

Попытки переписать историю - не новое явление в человеческой жизни, подчеркнул глава правительства. "Но, наверное, самое прискорбное в нынешней ситуации, что пытаются переписать не какие-то отдельные события, исказить историческую логику, последовательность событий, а пытаются, по сути, переписать исторический тренд, повернуть все вспять, - отметил он. - И это особенно недопустимо, когда речь идет о таких тяжелейших испытаниях, которые выпали на долю человечества в ХХ веке".

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости
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- Можно по-разному оценивать что-то, можно даже быть в разных лагерях, что называется, принадлежность к разным партиям может быть. Но черное надо называть черным, фашизм - это фашизм. Белое нужно называть белым. Нужно помнить о том, кто принес самую высокую цену на алтарь победы, чьими усилиями эта победа была достигнута, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

В некоторых странах, обратил он внимание, не соответствующие историческим фактам гипотезы о зачинщиках и виновных поставлены на поток. "Все это для того, чтобы заслонить самое главное: для чего вообще люди боролись и отдавали свою жизнь", - считает премьер-министр. Это приводит к неприемлемым, по его мнению, трактовкам: некоторые школьники в Европе всерьез утверждают, что континент освобождали Соединенные Штаты Америки.

- Я считаю, что задача наших стран, задача наших историков, главная задача гражданского общества в наших странах, и в России, и в Сербии, заключается в том, чтобы этим попыткам противостоять, и празднование юбилея как раз лучшая площадка, лучшая трибуна, для того чтобы об этом сказать, - заявил Медведев.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Вторая мировая война
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