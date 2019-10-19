Медведев: Россия будет отвечать на появление баз НАТО у своих границ

Россия отвечала и будет отвечать - в политическом и военном смысле - на все попытки разворачивать около своих границ базы НАТО, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Накануне своего визита в Сербию для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков, глава российского правительства дал интервью местной газете "Вечерние новости". Он подчеркнул, что все попытки затянуть в НАТО страны, в которых существуют внутренние противоречия, чрезвычайно опасны. Речь не только о балканских государствах, но и о Грузии, Украине.

Медведев также напомнил, что у России тоже существуют свои интересы, связанные с обеспечением безопасности. "Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать - и политически, и в военном смысле", - предупредил Медведев.

А Североатлантическому альянсу он посоветовал призадуматься. Во-первых, политика ассимилировать страны с внутренним конфликтом противоречит самому договору о создании НАТО. "А во-вторых, это чревато очень серьезными последствиями. Поэтому государства, входящие в НАТО, должны сто раз подумать, прежде чем такие решения принимать", - заявил российский премьер.