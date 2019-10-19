Медведев: Россия считает справедливым только многополярный мир

Новости

Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры 19:43
Фото: Екатерина Гордон попала в автокатастрофу перед днем рождения 19:32
Александр Григорян покинул "Тамбов" 18:51
Американский бизнесмен обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд 18:47
МИД РФ не понимает стратегию и цель присутствия США в Сирии 17:53
Захарова отдала должное стилю письма Трампа 17:01
Пушков прокомментировал слова Савченко о лжи Порошенко про Донбасс 17:00
В Красноярском крае формируется комиссия по расследованию ЧП на дамбе 16:53
Чем новый Suzuki Jimny лучше кроссовера 16:48
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке 16:39
В Астрахани из зоопарка Росгосцирка хотят изъять сайгаков 16:32
Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли на видео 16:30
Япония может направить два военных корабля в Ормузский пролив 16:28
Семь старателей найдены живыми после ЧП под Красноярском 16:23
Союз биатлонистов России не восстановят в правах раньше осени 2020 года 16:21
Календарь Pirelli: чем интересна главная модель зимнего сезона 16:20
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь 16:03
Скончался известный теннисист Александр Волков 15:52
Палеонтолог нашел ни на что не похожее существо 15:45
19 человек госпитализированы после пятничных протестов в Барселоне 15:34
Эксперты подсчитали, во сколько автомобилистам обойдется зима 15:25
В Ростове Великом после пожара введен режим ЧС 15:19
В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура 15:10
В уфимском театре установили мемориальную доску Иосифу Кобзону 14:33
Глава столицы Ингушетии ушел в отставку после месяца работы 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 19:05
Рубрика: Власть

Медведев: Россия считает справедливым только многополярный мир

Текст: Владимир Кузьмин ( Белград)
Цель многочисленных манипуляций историческими фактами, открытой пропаганды нацистских идей - перекроить мир, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Россия считает справедливым только многополярный мир, в котором государства не заставляют выбирать между Западом и Востоком.

Накануне 75-ой годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков - операция советских войск продолжалась несколько дней и завершилась 20 октября 1944 года - глава правительства прилетел с официальным визитом в эту дружественную балканскую страну.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Медведев: От стремления США доминировать во всем мире устали даже в Европе

От трапа самолета Медведев сразу отправился на аэродром Батайница, где вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и многочисленными приглашенными присутствовал на приуроченном к юбилею параде военной техники. В смотре задействовали свыше 2,4 тысяч военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. Парад предваряли показательные учения, в ходе которых спецназ Сербии, в том числе с применение российского вооружения, нейтрализовал террористов, захвативших населенный пункт.

События 75-летней давности вспоминали еще не раз в течение всего дня. Медведев вместе со своей коллегой Аной Брнабич посетил Мемориальное кладбище освободителям Белграда, где возложил венок к монументу советским войнам, погибшим в ходе этой операции.

Выступая перед депутатами Народной Скупщины - высшего законодательного органа Сербии, российский премьер поблагодарил страну за стремление сохранить правду о событиях Второй мировой войны, противостоять попыткам искажения истории. Недавно это балканское государство собрало представителей движения "Бессмертный полк" на первый международной конференции памяти победителей.

Фото: REUTERS/Marko Djurica
Вучич: Сербия до конца года выполнит обязательства по "Турецкому потоку"

- Это особенно важно, когда в ряде государств - и, к сожалению, европейских государств - сегодня сносят памятники солдатам, которые освободили их от фашизма, палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями, а открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов становятся совершенно обыденным делом, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Такое беспамятство, уверен он, опасно, потому что подрывает важнейшие принципы международных отношений, а вырабатывались они именно после Второй мировой войны.

- Цель этих манипуляций - перекроить мир, подменить нормы международного права надуманными предлогами, которые позволяют продвигать всякого рода нелегитимные односторонние решения, оправдывать любые действий, в том числе самые деструктивные, - объяснил председатель правительства России. - Все это создает условия для напряженности, для конфликтов, а в конечном счете ведет к нестабильности во всем мире.

Сербия на себе ощутила последствия предпринимаемых в обход международного права шагов, прозвучали в стенах Народной Скупщины воспоминания о событиях 1999 года, когда суверенная Югославия подверглась мощнейшим бомбардировкам со стороны НАТО. "Россия поддерживала тогда и поддерживает сейчас сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь для сохранения суверенитета и территориальной целостности", - заверил Медведев. Москва, добавил он, заинтересована исключительно в мирном регулировании существующей проблемы, связанной с Косово.

Глава МИД Сербии: Визит Дмитрия Медведева в Белград - большая честь
Президент Сербии пожелал Путину сил для отстаивания интересов России

Укрепление позиций суверенных государств, отстаивание национальных интересов в мировых делах не противоречит модели глобализации, открытого общества, не сомневается глава российского кабинета министров: самобытность, память народов о своих корнях остаются основой любой государственности.

- Справедливым сегодня является только многополярный мир, и он возможен на основе уважения национальных интересов, на основе невмешательства во внутренние дела, - заявил Дмитрий Медведев. - Равноправные, взаимовыгодные отношения помогают решать общие задачи, отвечать на общие вызовы, которые угрожают нам всем, и добиваться условий для полноценного и долгосрочного развития наших государств.

Так рассуждают далеко не все в мире. Даже в Европе одни государства порой навязывают другим безальтернативный выбор - идти на Запад или на Восток. "На самом деле, нужно идти и на Запад, и на Восток", - попытался премьер-министр исправить такую логику.

- Нужно выстраивать это сотрудничество в абсолютно прагматическом ключе, в интересах своих стран, в интересах своих народов, не вестись на идеологические разводки, какие-то идеологические клише, а именно развивать прагматическое сотрудничество, - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Сербия Правительство Председатель Правительства РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Семь старателей найдены живыми после ЧП под Красноярском
Пушков прокомментировал слова Савченко о лжи Порошенко про Донбасс
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
МИД рассчитывает на возвращение Бутиной домой в целостности и сохранности
Число погибших при пожаре под Ярославлем выросло до семи