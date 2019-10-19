Цель многочисленных манипуляций историческими фактами, открытой пропаганды нацистских идей - перекроить мир, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Россия считает справедливым только многополярный мир, в котором государства не заставляют выбирать между Западом и Востоком.

Накануне 75-ой годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков - операция советских войск продолжалась несколько дней и завершилась 20 октября 1944 года - глава правительства прилетел с официальным визитом в эту дружественную балканскую страну.

От трапа самолета Медведев сразу отправился на аэродром Батайница, где вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и многочисленными приглашенными присутствовал на приуроченном к юбилею параде военной техники. В смотре задействовали свыше 2,4 тысяч военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. Парад предваряли показательные учения, в ходе которых спецназ Сербии, в том числе с применение российского вооружения, нейтрализовал террористов, захвативших населенный пункт.

События 75-летней давности вспоминали еще не раз в течение всего дня. Медведев вместе со своей коллегой Аной Брнабич посетил Мемориальное кладбище освободителям Белграда, где возложил венок к монументу советским войнам, погибшим в ходе этой операции.

Выступая перед депутатами Народной Скупщины - высшего законодательного органа Сербии, российский премьер поблагодарил страну за стремление сохранить правду о событиях Второй мировой войны, противостоять попыткам искажения истории. Недавно это балканское государство собрало представителей движения "Бессмертный полк" на первый международной конференции памяти победителей.

- Это особенно важно, когда в ряде государств - и, к сожалению, европейских государств - сегодня сносят памятники солдатам, которые освободили их от фашизма, палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями, а открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов становятся совершенно обыденным делом, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Такое беспамятство, уверен он, опасно, потому что подрывает важнейшие принципы международных отношений, а вырабатывались они именно после Второй мировой войны.

- Цель этих манипуляций - перекроить мир, подменить нормы международного права надуманными предлогами, которые позволяют продвигать всякого рода нелегитимные односторонние решения, оправдывать любые действий, в том числе самые деструктивные, - объяснил председатель правительства России. - Все это создает условия для напряженности, для конфликтов, а в конечном счете ведет к нестабильности во всем мире.

Сербия на себе ощутила последствия предпринимаемых в обход международного права шагов, прозвучали в стенах Народной Скупщины воспоминания о событиях 1999 года, когда суверенная Югославия подверглась мощнейшим бомбардировкам со стороны НАТО. "Россия поддерживала тогда и поддерживает сейчас сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь для сохранения суверенитета и территориальной целостности", - заверил Медведев. Москва, добавил он, заинтересована исключительно в мирном регулировании существующей проблемы, связанной с Косово.

Укрепление позиций суверенных государств, отстаивание национальных интересов в мировых делах не противоречит модели глобализации, открытого общества, не сомневается глава российского кабинета министров: самобытность, память народов о своих корнях остаются основой любой государственности.

- Справедливым сегодня является только многополярный мир, и он возможен на основе уважения национальных интересов, на основе невмешательства во внутренние дела, - заявил Дмитрий Медведев. - Равноправные, взаимовыгодные отношения помогают решать общие задачи, отвечать на общие вызовы, которые угрожают нам всем, и добиваться условий для полноценного и долгосрочного развития наших государств.

Так рассуждают далеко не все в мире. Даже в Европе одни государства порой навязывают другим безальтернативный выбор - идти на Запад или на Восток. "На самом деле, нужно идти и на Запад, и на Восток", - попытался премьер-министр исправить такую логику.

- Нужно выстраивать это сотрудничество в абсолютно прагматическом ключе, в интересах своих стран, в интересах своих народов, не вестись на идеологические разводки, какие-то идеологические клише, а именно развивать прагматическое сотрудничество, - подчеркнул он.