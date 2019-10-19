МИД РФ не понимает стратегию и цель присутствия США в Сирии

Москва не понимает стратегию и цель присутствия Вашингтона в районе конфликта на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не понимаем стратегии и вообще цели присутствия Вашингтона в районе конфликта [в Сирии]. Они, как и с Афганистаном, то вводят, то выводят войска, то остаются, то пролонгируют, то опять выводят. Точно так же происходит и с сирийским так называемым урегулированием, международной коалицией", - отметила Захарова в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Официальный представитель МИД РФ также указала, что внутри коалиции "на протяжении многих лет нет единства позиции".

Напомним, Турция девятого октября объявила о проведении на севере Сирии военной операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны на сирийской границе. Во время наступления турецкой армии США вывели свои подразделения из региона, оставив без помощи курдов, которые ранее помогали американцам бороться с ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство").