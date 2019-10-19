На Аляске один человек погиб в результате ЧП с пассажирским самолетом

Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершил аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска). В результате инцидента погиб один человек.

Пассажирский самолет совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге. При посадке воздушное судно более чем на 120 метров выкатилось за пределы ВПП и едва не рухнуло в водоем, пишет РИА Новости, ссылаясь на местный телеканал KTUU.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Пострадали 12 человек, двое из которых получили тяжелые травмы. По данным полиции, погиб 38-летний мужчина из Вашингтона. Сейчас власти проводят расследование инцидента.