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19.10.2019 01:37
Рубрика: В мире

На Аляске один человек погиб в результате ЧП с пассажирским самолетом

Фото: Jim Paulin via AP Фото: Jim Paulin via AP
Фото: Jim Paulin via AP

Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершил аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска). В результате инцидента погиб один человек.

Фото: iStock
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Пассажирский самолет совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге. При посадке воздушное судно более чем на 120 метров выкатилось за пределы ВПП и едва не рухнуло в водоем, пишет РИА Новости, ссылаясь на местный телеканал KTUU.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Пострадали 12 человек, двое из которых получили тяжелые травмы. По данным полиции, погиб 38-летний мужчина из Вашингтона. Сейчас власти проводят расследование инцидента.

В мире США Авиакатастрофы
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