На эмблеме и логотипе Олимпиады-2024 не будет Эйфелевой башни

На эмблеме и логотипе летних Олимпийских игр-2024, похоже, не будет традиционного символа Парижа - Эйфелевой башни.

Организаторы Олимпиады решили обойтись без изображения башни, ставшей настоящей визитной карточкой французской столицы, да и всей Франции. Хотя первоначально в планах она и была вместе с понятной цифрой - "24". И многим это нравилось. Например, мне, прожившем более пяти лет рядом с сооружением, которое почитал как некую икону.

Но время идет, и на Генеральной Ассамблее национальных олимпийских комитетов в Дохе (Катар) генсек Оргкомитета Игр-2024 Этьенн Тобуа огорошил всех участников.

Найдено и объяснение. "Надо поработать над новым образом и, что называется, "переобуться". Хотелось бы, чтобы лого показало нас в новом свете, - заявил один из главных руководителей Оргкомитета. - Благодаря современному лого и эмблеме, будут более понятны наши ценности и устремления, станет ясно, каковы наши амбиции и вообще, кто мы, а также какую пользу принесет Олимпиада обществу и всем нам".

Что ж, поживем, увидим…