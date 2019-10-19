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19.10.2019 03:24
Рубрика: Общество

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

Астероид 162082 (1998 HL1) приближается к Земле, однако опасности для нашей планеты он не представляет. Об этом сообщил Центр исследования околоземных объектов NASA.

Фото: pixabay.com
Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом

Размер этого объекта от 400 метров до одного километра. По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

По данным РИА Новости, этот астероид относится к группе "Аполлонов", в которой известно более пяти тысяч объектов. Приближающийся астероид 162082 был открыт 18 апреля 1998 года.

Общество Космос В мире США
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