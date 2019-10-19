Нурмагомедов и Макгрегор поругались в соцсетях

В субботний день ничто не предвещало скандала. Но тут за дело взялся Конор Макгрегор. Ирландец ни с того ни с сего взял и опубликовал сообщение в Twitter, в котором, по всей видимости, нелестно высказался о главе промоушена Дане Уайте.
"Ну и кто тут мужик? Кто тут решает все? Тот, кто провел шоу в шатре? Собрал целый шатер посреди чертовой пустыни? Продолжай себя обманывать", - написал Макгрегор.
Ни с того ни с сего на этот пост ответил Хабиб Нурмагомедов. "Это фиаско, алкаш", - написал чемпион UFC.
В ответ на это Конор даже перешел на русский. "Увидимся в Москве, киска", - написал он.
"В Москве насильников не ждут", - ответил на это Нурмагомедов.
По всей видимости с помощью подобной перепалки Макгрегор намерен спровоцировать россиянина все же провести реванш после поражения годичной давности.
Who’s not the man? Your man had that marquee event did he? More like an event in a marquee. A tent in the fucking sand it was. Keep spoofing to your self horse. Jock strap sniffer championships.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 19 октября 2019 г.