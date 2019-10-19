Нурмагомедов и Макгрегор поругались в соцсетях

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор устроили словесную перепалку в Twitter, в ходе которой экс-чемпион организации начал писать по-русски.

В субботний день ничто не предвещало скандала. Но тут за дело взялся Конор Макгрегор. Ирландец ни с того ни с сего взял и опубликовал сообщение в Twitter, в котором, по всей видимости, нелестно высказался о главе промоушена Дане Уайте.

"Ну и кто тут мужик? Кто тут решает все? Тот, кто провел шоу в шатре? Собрал целый шатер посреди чертовой пустыни? Продолжай себя обманывать", - написал Макгрегор.

Ни с того ни с сего на этот пост ответил Хабиб Нурмагомедов. "Это фиаско, алкаш", - написал чемпион UFC.

В ответ на это Конор даже перешел на русский. "Увидимся в Москве, киска", - написал он.

"В Москве насильников не ждут", - ответил на это Нурмагомедов.

По всей видимости с помощью подобной перепалки Макгрегор намерен спровоцировать россиянина все же провести реванш после поражения годичной давности.