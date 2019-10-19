Палеонтолог нашел ни на что не похожее существо

Доктор Рассел Бикнелл из австралийского Университета Новой Англии повторно идентифицировал окаменелые станки странного древнего существа и установил, что это был представитель ранее неизвестного науке вида, который не встречался нигде больше на Земле.

Описание древнего странного существа пермского периода представлено в журнале Palaeontologia Electronica, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Окаменелость находится в коллекции Университета Тасмании. Именно на этом острове она и была найдена.

В 1989 году ученые описали ее, идентифицировав древнее существо в качестве представителя рода Paleolimulus. Это были членистоногие, которые являлись родственникам мечехвостам - отряду водных хелицеровых из класса меростомовых, которые дожили до наших дней.

Название им было дано по длинному мечевидному хвостовому шипу, расположенному сзади. Доктор Бикнелл провел анализ окаменелости и установил, что в 1989 году его коллеги ошиблись с идентификацией.

Оказалось, что это существо относится к ранее неизвестному науке виду, причем ничего похожего на него не встречалось на других континентах.

Как пишет в своей работе исследователь, эти существа обладали крупными и обращенными назад шипами-колючками, которых нет ни у современных, ни у древних мечехвостов. Кроме того, они значительно уступали им в размерах.

Ученый предполагает, что появление колючек и уменьшение в размерах было продиктовано эволюцией. Это помогло приспособиться к жизни в пресной воде. Кстати, новый вид получил название Tasmaniolimulus patersoni. Ученый также поместил его в таксономическое семейство Austrolimulidae.

И это не случайность. Известно, что в Австралии обитает немало животных, не похожих ни на одно другое, обнаруженное на иных континентах. Ярким тому примером является утконос.

Новое открытие доказывает, что обитатели Австралии морфологически значительно отличались от всех остальных обитателей нашей планеты еще в глубокой древности. Исследователи связывают это с длительной географической изоляцией этого континента.

Вероятно, представители местной фауны пошли своими собственными эволюционными путями, занимая доступные им экологические ниши.