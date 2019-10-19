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19.10.2019 08:21
Рубрика: Спорт

Павлюченко и Ходыкин стали вторыми в короткой программе в Лас-Вегасе

Текст: Максим Домчев
Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали второй результат в парном катании на проходящем в США Гран-при по фигурному катанию.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

В соревнованиях спортивных пар после первого дня соревнований лидерами стали китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян, чей прокат короткой программы судьи оценили в 72,73 балла. Совсем немного китайской паре проиграли россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, получившие за свое выступление 71,25 балла. Это новый личный рекорд для нашей пары. Для чемпионов мира среди юниоров прошлого года выступление смело можно назвать успешным.

На третьей позиции оказались американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук - 68,20 балла.

Произвольную программу спортсмены покажут в ночь на понедельник.

Спорт Фигурное катание
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