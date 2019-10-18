Фигуристы стартуют на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Новости

В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол 04:05
Трамп сообщил о "полном контроле" над ДАИШ 04:04
В Мексике задержан один из сыновей наркобарона "Коротышки" 03:39
Трамп подтвердил отставку министра энергетики 03:12
Власти Нью-Йорка ликвидируют самую крупную тюрьму в мире 02:40
Тело модели найдено в ящике с бетоном в пустыне Невада 02:36
Президент Бразилии решил не выдвигать сына на должность посла в США 02:09
За неделю разведку у границ РФ провели 23 летательных аппарата 01:24
Президент Каталонии призвал манифестантов прекратить насилие и вандализм 01:06
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции 00:59
Военная операция Турции потребует новых шагов в возвращении детей из Сирии 00:37
В США число жертв вейпинга достигло 33 человек 00:32
В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7 00:15
Власти Венеции озвучили дату введения "налога на въезд" 17.10.2019
США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву 17.10.2019
В Госдуме ответили на инициативу украинской Рады о "возвращении Кубани" 17.10.2019
Скончалась знаменитая кубинская балерина Алисия Алонсо 17.10.2019
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко 17.10.2019
Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера 17.10.2019
2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара 17.10.2019
Россию могут пригласить на саммит G7 в 2020 году 17.10.2019
Российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован на 20 матчей из-за допинга 17.10.2019
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 17.10.2019
В Париже представят 720-полое неуязвимое существо, названное по фильму ужасов 17.10.2019
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit 17.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
18.10.2019 02:40
Рубрика: Спорт

Начинают скользить

Фигуристы стартуют на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 235(7993)
В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию. Приятно, что, анонсируя турнир, Международный союз конькобежцев (ИСУ) назвал одной из звезд "Скейт Америка" чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву.

Туктамышева попала в компанию двукратного чемпиона мира Натана Чена, бронзовых призеров ЧМ-2019 в танцах на льду Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, а также Чен Пен и Ян Цзинь, которые на прошлогоднем мировом первенстве были четвертыми среди спортивных пар.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Трусова и Загитова принесли победу команде Европы на Japan Open

Что касается состава российской команды, то помимо Туктамышевой в Лас-Вегасе выступят одиночницы Станислава Константинова и Анна Щербакова, одиночники Дмитрий Алиев, Роман Савосин, спортивная пара Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, танцоры Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро и Софья Шевченко - Игорь Еременко.

Так совпало, что Туктамышева и Щербакова снова встретятся на одном льду. На предсезонном турнире "Ломбардия Трофи" 15-летняя Аня уже обыгрывала опытную Лизу. В произвольной программе она первой из взрослых фигуристок исполнила четверной лутц на официальных соревнованиях ИСУ. Лиза тогда ответила двумя тройными акселями.

Всего несколько дней назад Туктамышева уступила еще одной ученице Этери Тутберидзе - 16-летней Алене Косторной. На "Финляндия Трофи" Косторная, в отличие от Щербаковой и рекордсменки Александры Трусовой не владеющая четверными прыжками, неожиданно исполнила два акселя в 3,5 оборота.

Интересно, чем закончится очередная дуэль двух талантливых россиянок, которые показывают совершенно разное катание. Хотя, конечно, конкуренцию им попробуют составить и японки, и, возможно, американки.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"