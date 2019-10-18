Фигуристы стартуют на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе

В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию. Приятно, что, анонсируя турнир, Международный союз конькобежцев (ИСУ) назвал одной из звезд "Скейт Америка" чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву.

Туктамышева попала в компанию двукратного чемпиона мира Натана Чена, бронзовых призеров ЧМ-2019 в танцах на льду Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, а также Чен Пен и Ян Цзинь, которые на прошлогоднем мировом первенстве были четвертыми среди спортивных пар.

Что касается состава российской команды, то помимо Туктамышевой в Лас-Вегасе выступят одиночницы Станислава Константинова и Анна Щербакова, одиночники Дмитрий Алиев, Роман Савосин, спортивная пара Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, танцоры Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро и Софья Шевченко - Игорь Еременко.

Так совпало, что Туктамышева и Щербакова снова встретятся на одном льду. На предсезонном турнире "Ломбардия Трофи" 15-летняя Аня уже обыгрывала опытную Лизу. В произвольной программе она первой из взрослых фигуристок исполнила четверной лутц на официальных соревнованиях ИСУ. Лиза тогда ответила двумя тройными акселями.

Всего несколько дней назад Туктамышева уступила еще одной ученице Этери Тутберидзе - 16-летней Алене Косторной. На "Финляндия Трофи" Косторная, в отличие от Щербаковой и рекордсменки Александры Трусовой не владеющая четверными прыжками, неожиданно исполнила два акселя в 3,5 оборота.

Интересно, чем закончится очередная дуэль двух талантливых россиянок, которые показывают совершенно разное катание. Хотя, конечно, конкуренцию им попробуют составить и японки, и, возможно, американки.