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19.10.2019 13:51
Рубрика: В мире

Пятилетняя россиянка погибла в Турции

Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
Самолет из Таиланда сел в Казани из-за смерти девочки

Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны. Муж, жена и двое детей отдыхали в курортном городе Кемер. Они решили арендовать трехместный электрический велосипед, чтобы на нем посетить расположенный неподалеку от города каньон Гейнюк.

На горной дороге глава семейства не справился с управлением, в результате чего велосипед упал в пропасть. Родители и их десятилетний сын отделались ушибами, а пятилетняя девочка получила тяжелые травмы.

Местный житель увидел пострадавших и подвез их до больницы, однако ребенок умер на руках врачей.

В мире Ближний Восток Турция Происшествия ЧП Несчастные случаи
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