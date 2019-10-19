Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны. Муж, жена и двое детей отдыхали в курортном городе Кемер. Они решили арендовать трехместный электрический велосипед, чтобы на нем посетить расположенный неподалеку от города каньон Гейнюк.

На горной дороге глава семейства не справился с управлением, в результате чего велосипед упал в пропасть. Родители и их десятилетний сын отделались ушибами, а пятилетняя девочка получила тяжелые травмы.

Местный житель увидел пострадавших и подвез их до больницы, однако ребенок умер на руках врачей.