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19.10.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Почему до 25% семей в регионах стали "странствующим населением"

Текст: Татьяна Панина
До 25-30 процентов провинциальных семей тех, кто живет в средних и малых поселениях - "отходники", на выезде. Есть и более жесткие оценки социологов - до 40 процентов.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Такую статистику приводит в своей статье Яков Миркин, колумнист "Российской газеты", заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Фото: iStock
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"Центры сосредоточения - Москва, Петербург, крупнейшие города и сырьевые регионы, - продолжает автор. - Что делать, куда деваться? Дома работы нет - а в городах-миллионниках и хлеб, и деньги. Плюс те, кто просто бродит по стране, не имея ни дома, ни семьи. Сколько их? Были оценки, может быть, избыточные - до 2-3 процента населения. Но даже если их 0,3-0,5 процента - речь идет о сотнях тысяч, не знающих себе места".

И снова статистика: "так называемая "неформальная занятость", когда люди работают, просто ударив по рукам, без договора - по оценке, минимум 14 миллионов человек. Более 20 процентов занятого населения активного возраста и с паспортом РФ. Больше всего их в строительстве, торговле, аграрном секторе, в "пищевке", ЖКХ. Везде, где нужен массовый дешевый труд, где большие ресурсные потоки и, самое главное, там, где люди могут жить "на ходу", неприкаянно. И в цифровой экономике, когда можно работать вместе, но за тысячи километров друг от друга".

Фото: iStock
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Четверть трудящегося, активного населения России находится в движении, подальше - кто на шаг, а кто на десять шагов от официальных институтов, контрактов, налогов, будущих пенсий, пытаясь найти себе и своим семьям жизнь получше.

Зачем они стремятся в столицы? Первейшая причина, пишет Миркин, кратная разница в доходах. А почему так много людей работает в тени, не по договорам? Ответ: у нас очень высокая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда, "в белую" нанимать - дорого.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Миграция
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