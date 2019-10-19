Правительство приветствует снижение ключевой ставки "большим шагом"

Российское правительство будет только приветствовать снижение ключевой ставки Банка России "большим шагом". Об этом заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги", - подчеркнул Силуанов. Об этом сообщает ТАСС. По его мнению, текущий уровень инфляции создает условия для снижения ставки "большим шагом".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC допустила, что регулятор будет снижать ключевую ставку решительнее, чем обычно. Текущий уровень годовой инфляции в 3,8 процента, по словам Набиуллиной, позволяет говорить о дальнейшем снижении ставки. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором может опуститься ключевая ставка, пройдет 25 октября.

Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку на сентябрьском заседании - до 7 процентов годовых. Снижения ставки до этого проходили с шагом 0,25 процентного пункта.

Также в ближайшее время Банк России намерен уточнить свой прогноз по инфляции на 2019 год. Сейчас он составляет 4-4,5 процента. В проект федерального бюджета на 2020 год заложен уровень инфляции 3 процента.