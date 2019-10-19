Путин и Меркель обсудили Украину, Сирию и Ливию

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь снова шла об Украине. Лидеры подтвердили важность выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, уточнили в Кремле. Киев под разными предлогами отказывается отводить свои подразделения и военную технику, говорится в сообщении.

Было условлено продолжить работу по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств насчет возможного проведения саммита "нормандской четверки": он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами.

При обсуждении дел на северо-востоке Сирии Путин подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности, и должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.

И Путин, и Меркель отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва Конституционного комитета в Женеве.

Лидеры затронули ситуацию в Ливии. Путин и Меркель намерены способствовать деэскалации и поддерживать посреднические усилия по мирному разрешению конфликта, осуществляемые под эгидой ООН.