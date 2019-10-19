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19.10.2019 20:03
Рубрика: Власть

Путин и Меркель обсудили Украину, Сирию и Ливию

Текст: Кира Латухина
По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Речь снова шла об Украине. Лидеры подтвердили важность выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, уточнили в Кремле. Киев под разными предлогами отказывается отводить свои подразделения и военную технику, говорится в сообщении.

Фото: youtube.com
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Было условлено продолжить работу по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств насчет возможного проведения саммита "нормандской четверки": он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами.

При обсуждении дел на северо-востоке Сирии Путин подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности, и должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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И Путин, и Меркель отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва Конституционного комитета в Женеве.

Лидеры затронули ситуацию в Ливии. Путин и Меркель намерены способствовать деэскалации и поддерживать посреднические усилия по мирному разрешению конфликта, осуществляемые под эгидой ООН.

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