В Оренбурге открылся Международный джаз-фестиваль "Евразия - 2019"

Лучшие коллективы и солисты из России и США стали участниками XXVIII Международного джаз-фестиваля "Евразия - 2019", открывшегося накануне в Оренбурге.

Напомним, что первый джазовый форум здесь состоялся в 1996 году по инициативе выдающегося музыканта и композитора, народного артиста России Юрия Саульского. С тех пор "Евразия" по праву считается одним из престижных музыкальных фестивалей в стране. Ныне художественным руководителем фестиваля является вдова маэстро - Татьяна Саульская.

Как сообщили в минкульте области, в этом году трехдневный джазовый марафон проводится в рамках нацпроекта "Культура".

В первый фестивальный вечер на сцене Оренбургской областной филармонии свою программу "75 на 50" представил Давид Голощекин - один из самых именитых джазовых музыкантов Санкт-Петербурга. Он играет на скрипке, фортепиано, электрооргане, вибрафоне, флюгельгорне, тенор-саксофоне и других инструментах. Мультиинстументалист выступил с молодой джазовой певицей Юлией Касьян.

Кроме того, меломаны услышали концерт известного музыканта Сергея Жилина и его "Фонограф джаз-квартета". Пианист исполнил "Посвящение Оскару Питерсону".

В субботу оренбуржцы познакомятся с коллективом "Фортуна-брасс-бэнд". Ансамбль медных духовых и ударных инструментов исполнит посвящение Леониду Утесову и его легендарному "Теа-джазу". В этот вечер поклонников джаза ожидает также встреча с частыми гостями форума "Евразия" - джазовым трио Льва Кушнира и вокалисткой Кариной Кожевниковой.

Завершится фестиваль в воскресенье, 20 октября. В финале зрители смогут побывать на концерте знаменитого трио гитариста Романа Мирошниченко, а также уже полюбившегося местным меломанам "Арт-квартета" Тима Дорофеева. На этот раз он выступит вместе с певицей из США. Впервые на оренбургской сцене предстанет Сай Смит - известная исполнительница jazz&soul музыки.