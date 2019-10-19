В Оренбурге открылся Международный джаз-фестиваль "Евразия - 2019"

Новости

Греческая церковь: Епифания не признали и не внесли в диптих 19.10.2019
В Мадриде полиция разогнала митинг в поддержку каталонских политиков 19.10.2019
В Берлине загорелась электричка, имеются раненые 19.10.2019
Борисов: Ожидаем, что Анкара сделает выбор в пользу нашей боевой авиации 19.10.2019
Лоза проанализировал американские фильмы про нашествия инопланетян 19.10.2019
Новый больше не купить: выбираем подержанную легенду - Mitsubishi Pajero 19.10.2019
Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры 19.10.2019
Фото: Екатерина Гордон попала в автокатастрофу перед днем рождения 19.10.2019
Александр Григорян покинул "Тамбов" 19.10.2019
Американский бизнесмен обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд 19.10.2019
МИД РФ не понимает стратегию и цель присутствия США в Сирии 19.10.2019
Захарова отдала должное стилю письма Трампа 19.10.2019
Пушков прокомментировал слова Савченко о лжи Порошенко про Донбасс 19.10.2019
В Красноярском крае формируется комиссия по расследованию ЧП на дамбе 19.10.2019
Чем новый Suzuki Jimny лучше кроссовера 19.10.2019
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке 19.10.2019
В Астрахани из зоопарка Росгосцирка хотят изъять сайгаков 19.10.2019
Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли на видео 19.10.2019
Япония может направить два военных корабля в Ормузский пролив 19.10.2019
Семь старателей найдены живыми после ЧП под Красноярском 19.10.2019
Союз биатлонистов России не восстановят в правах раньше осени 2020 года 19.10.2019
Календарь Pirelli: чем интересна главная модель зимнего сезона 19.10.2019
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь 19.10.2019
Скончался известный теннисист Александр Волков 19.10.2019
Палеонтолог нашел ни на что не похожее существо 19.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 23:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Оренбурге открылся Международный джаз-фестиваль "Евразия - 2019"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Лучшие коллективы и солисты из России и США стали участниками XXVIII Международного джаз-фестиваля "Евразия - 2019", открывшегося накануне в Оренбурге.
Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Напомним, что первый джазовый форум здесь состоялся в 1996 году по инициативе выдающегося музыканта и композитора, народного артиста России Юрия Саульского. С тех пор "Евразия" по праву считается одним из престижных музыкальных фестивалей в стране. Ныне художественным руководителем фестиваля является вдова маэстро - Татьяна Саульская.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
В Оренбуржье отремонтируют областной театр кукол

Как сообщили в минкульте области, в этом году трехдневный джазовый марафон проводится в рамках нацпроекта "Культура".

В первый фестивальный вечер на сцене Оренбургской областной филармонии свою программу "75 на 50" представил Давид Голощекин - один из самых именитых джазовых музыкантов Санкт-Петербурга. Он играет на скрипке, фортепиано, электрооргане, вибрафоне, флюгельгорне, тенор-саксофоне и других инструментах. Мультиинстументалист выступил с молодой джазовой певицей Юлией Касьян.

Кроме того, меломаны услышали концерт известного музыканта Сергея Жилина и его "Фонограф джаз-квартета". Пианист исполнил "Посвящение Оскару Питерсону".

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля "Театральное Приволжье"

В субботу оренбуржцы познакомятся с коллективом "Фортуна-брасс-бэнд". Ансамбль медных духовых и ударных инструментов исполнит посвящение Леониду Утесову и его легендарному "Теа-джазу". В этот вечер поклонников джаза ожидает также встреча с частыми гостями форума "Евразия" - джазовым трио Льва Кушнира и вокалисткой Кариной Кожевниковой.

Завершится фестиваль в воскресенье, 20 октября. В финале зрители смогут побывать на концерте знаменитого трио гитариста Романа Мирошниченко, а также уже полюбившегося местным меломанам "Арт-квартета" Тима Дорофеева. На этот раз он выступит вместе с певицей из США. Впервые на оренбургской сцене предстанет Сай Смит - известная исполнительница jazz&soul музыки.

Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Семь старателей найдены живыми после ЧП под Красноярском
Пушков прокомментировал слова Савченко о лжи Порошенко про Донбасс
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
МИД рассчитывает на возвращение Бутиной домой в целостности и сохранности
Число погибших при пожаре под Ярославлем выросло до семи