В Оренбуржье впервые привезли 41 картину из Эрмитажа

Уникальная выставка открылась в субботу в Оренбургском музее изобразительных искусств. Местные ценители живописи впервые смогли увидеть здесь 41 полотно из собрания Эрмитажа.

Как сообщило министерство культуры и внешних связей области, на экспозиции "Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI - XIX веков" представлены работы всемирно известных художников: Абрахама Брейгеля, Яна Брейгеля-младшего, Абрахама де Люста, Юриана ван Стрека и других мастеров.

- Впервые в нашем музее видим такое количество подлинников, о которых говорит весь мир, - отметила на церемонии открытия выставки глава минкульта Елена Шевченко. - Сегодня, благодаря проекту "Культурная платформа" и Благотворительному фонду АРТ-ОКНО, Эрмитаж приехал к нам в гости, предоставил возможность погрузиться в атмосферу мировой живописи и получить новые впечатления.

Основу экспозиции составляют работы голландских и фламандских живописцев, которых по праву считают основоположниками жанра натюрморта. Увидеть шедевры Эрмитажа оренбуржцы смогут до 19 января 2020 года.

Справка "РГ"

Выставка представлена в Оренбурге в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО - проекта благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Куратором экспозиции выступил доктор искусствоведения, заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, автор статей и книг по истории итальянского и русского искусства Сергей Андросов.