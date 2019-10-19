В Саратове спикер Госдумы разбирался в проблемах дорожной отрасли

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем избирательном округе в Саратовской области проконтролировал строительство ряда социальных объектов, а также встретился с работниками дорожной отрасли.

В Саратовской области за последние годы финансирование дорожных работ увеличилось в шесть раз. Кроме того, совершенствуется структура содержания путей сообщения, ряд дорог, в том числе трасса до границы с Казахстаном, переданы на федеральный уровень. Как рассказал Вячеслав Володин, принято решение о создании Нижневолжского управления в структуре Росавтодора, которое займется содержанием этих трасс.

Спикер также остановился на крупных инфраструктурных проектах, которые планируются в регионе: реконструкции Саратовской окружной автодороги, строительстве нового автодорожного моста через Волгу.

В тоже время председатель Госдумы обозначил проблему, которая мешает развитию отрасли. Хотя норматив на содержание региональных дорог почти в два раза выше, чем в соседней Пензенской области (397 тысяч рублей на километр при 236 тысячах рублей у соседей), официальные зарплаты у саратовских дорожников зачастую в два раза ниже.

Как подчеркнул Вячеслав Володин, "серые" схемы наносят большой ущерб бюджету и экономике региона. Из-за теневых зарплат образовалась "дыра" в четыре миллиарда рублей в региональном фонде медицинского страхования, не поступают в нужном объеме средства в фонд соцстраха, низкими будут и пенсии у работников дорожной отрасли.

- Привлекайте к работам те организации, где людям платят "белую" и достойную зарплату, - потребовал Вячеслав Володин от областных чиновников.

В студенческом городке Саратова, где живут полторы тысячи студентов четырех местных вузов, спикер Госдумы осмотрел новую спортивную площадку. По словам Вячеслава Володина с 1983 года, (когда он сам был саратовским студентом - "РГ") в студгородке мало что изменилось. Председатель Госдумы предложил разработать и реализовать за ближайшие два года проект модернизации общежитий, чтобы они были по-современному комфортными.

- Ректоров должно волновать, в каких условиях живут студенты, - подчеркнул спикер.

Вячеслав Володин также проконтролировал строительство еще ряда социальных объектов. В здании предуниверситария, которое скоро откроется в Саратове для талантливых детей из малообеспеченных семей, сейчас завершаются отделочные работы. Рядом с лицеем возведено общежитие, рассчитанное на 125 человек.

Занятия в предуниверситарии начнутся с 1 сентября будущего года. Предполагается, что в этом учебном заведении школьники 8-11 классов помимо освоения обычной учебной программы, смогут получать дополнительные знания по программированию, робототехнике, биотехнологиям, медицине и культуре. Вести занятия наряду со школьными учителями будут преподаватели вузов и лучшие специалисты в этих сферах деятельности. В частности, вести мастер-класс по культуре для учеников будущего лицея согласился артист Евгений Миронов.

Как подчеркнул спикер, который является инициатором этого проекта, содержание школьников в лицее будет финансироваться, в том числе, и за счет благотворительных средств.

В микрорайоне "Звезда" Саратова завершается строительство новой школы на 825 мест и детского сада. Проект был реализован после обращения к Вячеславу Володину жителей новостроек, которые из-за недобросовестных застройщиков остались без школы в своем микрорайоне. Предполагается, что уже с февраля будущего года здесь начнутся занятия для учеников начальных классов. Познакомившись с ходом строительства, Вячеслав Володин потребовал от руководства города внести изменения в проект, чтобы построить для учебного заведения свою котельную.

Спикер также побывал в школе № 84 в Заводском районе города. В этом году здесь был установлен открытый спорткомплекс. Сейчас готовится проектная документация капитального ремонта школы со строительством нового трехэтажного корпуса с бассейном, хореографическим и музыкальными залами.

- Если мы начинаем реконструкцию школы, необходимо выполнить ее так, чтобы все проблемы учебного заведения были решены с учетом перспективы на 20-30 лет, - отметил председатель Госдумы РФ.

Кроме того, в Заводском районе Саратова Вячеслав Володин встретился с местными жителями, чтобы обсудить работы по еще двум проектам, которые он курирует: реконструкции стадиона "Волга" и сквера имени Марины Расковой.

На стадионе завершен первый этап реконструкции: сделано поле для игры в мини-футбол, начато строительство беговых дорожек, легкоатлетических секторов, установлено освещение. В следующем году работы будут продолжены. Кроме того, в будущем году в Саратове начнется восстановление стадионов "Торпедо" и "Спартак".