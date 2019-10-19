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19.10.2019 14:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В уфимском театре установили мемориальную доску Иосифу Кобзону

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Мемориальную доску народному артисту СССР, политическому и общественному деятелю Иосифу Кобзону открыли сегодня, 19 октября, в Национальном молодежном театре РБ имени Мустая Карима. Тут же установили и мемориальную доску писателю, публицисту и поэту Андрею Дементьеву. Об этом сообщили на официальном сайте театра.
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Открытие мемориальных досок приурочили к празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта РБ Мустая Карима. На церемонию приехали Нинель Кобзон и Анна Пугач-Дементьева.

Выбор места и даты этого мероприятия не случаен. Так как два года назад - 20 октября 2017 года Иосиф Кобзон и Андрей Дементьев приезжали в Уфу и смотрели в Национальном молодежном театре спектакль "Радость нашего дома", приуроченный ко дню рождения Мустая Карима. После этого гости устроили импровизированный концерт: Андрей Дементьев читал стихи, а Иосиф Кобзон исполнил свои лучшие песни.

На одной мемориальной доске, которая теперь украшает фойе молодежного нацтеатра, написано: "В этом театре 20 октября 2017 года состоялся последний концерт в Уфе народного артиста СССР, Героя труда Российской Федерации, Иосифа Кобзона - большого друга Башкортостана и Мустая Карима". А на второй: "В этом театре 20 октября 2017 года выдающийся русский поэт Андрей Дементьев выступил на вечере памяти своего друга Мустая Карима".

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