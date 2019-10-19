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19.10.2019 23:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

За 10 дней оренбуржцы подали 787 заявок на конкурс "Лидеры России"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Оренбуржцы активно включились в конкурс "Лидеры России - 2020", стартовавший в начале октября. Только за первые десять дней на участие в третьем сезоне конкурса управленцев от жителей региона поступило 787 заявок.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
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- Конкурс "Лидеры России 2020" - это замечательная возможность профессионального, карьерного и, самое главное, человеческого роста, - заявил лидер региона Денис Паслер, обращаясь к участникам. - Уверен: этот конкурс пойдет на благо региона, и вам, и вашим командам в будущем.

Победители получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Напомним, что участвовать в третьем сезоне проекта "Лидеры России" могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пять лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

За два предыдущих года проведения конкурса было подано более 426 тысяч заявок. Назначения на высокие позиции получили более 150 "Лидеров России". Из них двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.

Справка "РГ"

Конкурс "Лидеры России" состоит из следующих этапов: онлайн-регистрация участников (4-27 октября); запись видеоинтервью (до 27 октября); дистанционный этап (октябрь-декабрь 2019 года); очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь-март 2020 года); суперфинал (март-апрель 2020 года). Одно из нововведений третьего сезона конкурса "Лидеры России" - в дополнение к основному конкурсу управленцев общего профиля запущены отдельные специализации: "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии". Победителями конкурса в каждой из этих специализаций станут от 10 до 30 участников.

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