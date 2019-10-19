Глава МЧС выразил соболезнования семьям погибших при обрушении дамбы

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев выразил соболезнования родственникам погибших при обрушении дамбы. Об этом сообщает оперативный штаб ГУ МЧС по Красноярскому краю.

- В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района произошел прорыв технического сооружения. Оно было полностью разрушено, и вода, достигавшая уровня 3 до 4,5 метров, смыла два дома, где временно проживали сотрудники ООО Сисиб, - доложил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Олег Матыленко. - Погибли люди... Министр выразил соболезнования их родным и близким и пообещал направить все силы на поиски тех, чья судьба пока не известна.

Напомним, в результате обрушения дамбы на реке Сейба погибли 12 человек, 14 пострадавших госпитализированы в Курагинскую ЦРБ, состояние троих оценивается врачами как тяжелое. Судьба еще 10-15 человек (данные уточняются) не известна. Все они - сотрудники золотодобывающей артели ООО Сисим, принадлежащей холдингу "Сибзолото".