Красноярск: Стало известно, какие травмы получили старатели

В Курагинскую ЦРБ начинают поступать пострадавшие при прорыве дамбы. Как сообщила "РГ" диспетчер скорой помощи, уже госпитализировано шесть человек, еще десять в пути, их ждут с минуты на минуту.

- Всем пострадавшим проводятся необходимые исследования, - отметила собеседница "РГ". - Большинству необходим рентген - у них переломы кистей, лучевых костей и голеней разной степени сложности. Самые тяжелые пациенты - возможно, с черепно-мозговыми и сочетанными травмами. Точный диагноз травматологи смогут поставить только после того, ка поучат снимки.

Собеседница отметила, что все службы медучреждения работают в усиленном режиме, вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

- Работа нашего подразделения скоординирована с работой приемного отделения больницы, госпитализация проходит оперативно. В зависимости от состояния, пострадавшие будут направлены либо в операционные, либо в перевязочные.