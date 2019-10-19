Полицейские возьмут под охрану поселок старателей в Красноярске

На место прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края выехали сотрудники полиции.

Это сводный отряд, сформированный из сотрудников МО МВД России "Минусинский", "Шушенский", "Курагинский".

Задача сотрудников МВД - обеспечивать охрану порядка в зоне ЧП и пресекать возможные попытки мародерства. Работой полицейских будет руководить лично руководить начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, в состав которой вошли эксперты-криминалисты, место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.