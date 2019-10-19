Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли на видео

Спасатели МЧС в ходе поисково-спасательной операции сняли видео с борта вертолета, которое, возможно, даст ответы на многочисленные вопросы, касающиеся причин техногенной аварии в Красноярском крае, унесшей жизни 15 человек. Кадры видеосъемки приводят Вести.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба Курагинского района Красноярского края прорвало дамбу.

Среди возможных причин случившегося называют нарушение технологии при возведении сооружения (по информации Енисейского управления Ростехнадзора, оно вообще не зарегистрировано) и подъем уровня грунтовых вод из-за обильных осадков, выпавших накануне в зоне ЧС.