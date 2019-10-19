Росприроднадзор уже находил нарушения в красноярской артели

Росприроднадзор ранее находил уже нарушения в работе красноярской артели "Сисим", где прорвало дамбу, сообщает агентство РИА Новости. Об этом говорится в материалах по результатам проверок службы за август 2019 года. Они опубликованы на сайте управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва.

Согласно данным Росприроднадзора, артель не выполнила предписание и управление выдало ей новое.

"Выявлено нарушение: невыполнение предписания. Выдано новое предписание. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы направлены в Мировой суд", - говорится в материалах.