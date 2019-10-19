Семь старателей найдены живыми после ЧП под Красноярском

Семь из 13 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, найдены живыми. Об этом, со ссылкой на МЧС РФ, сообщает Газета.ru.

"Шесть человек остаются пропавшими без вести", - цитирует представителя ведомства издание.

Как уже сообщалось, поисково-спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением техники безопасности.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейба Курагинского района Красноярского края прорвало дамбу. Среди возможных причин случившегося называют нарушение технологии при возведении сооружения и подъем уровня грунтовых вод из-за обильных осадков, выпавших накануне в зоне ЧС. Погибли 12 человек.