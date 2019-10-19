Состояние раненых при ЧП на дамбе под Красноярском не вызывает опасений

У врачей не вызывает опасений состояние пострадавших при обрушении дамбы в Красноярском крае. Об этом "Российской газете" сообщил заведующий хирургическим отделением Курагинской Центральной районной больницы (ЦРБ) Александр Меньшиков.

"Все пациенты стабильны, угрозы их жизни нет, состояние всех без исключения - средней степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, сейчас мои коллеги заканчивают оформление документов, а пациенты отдыхают".

По словам Александра Меньшикова, на помощь врачам Курагинской ЦРБ был направлен спецборт санавиации, на котором прилетели восемь специалистов: нейрохирург, травматолог, хирург общей практики и бригада реаниматологов. Они оказали консультационную помощь коллегам.

"Среди пострадавших оказалось несколько человек с черепно-мозговыми и сочетанными травмами, со сложными переломами и большой кровопотерей. И мы были очень рады, что в этот непростой момент коллеги из краевого центра оказались рядом с нами, - отметил Александр Меньшиков. - К счастью, работать в операционных им не пришлось, но их консультации оказались очень важны и полезны. В дальнейшем наши пациенты смогут обратиться к ним за помощью. На настоящем этапе возможностей нашей больницы вполне хватило для стабилизации их состояния и исключения негативного прогноза".