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19.10.2019 11:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Точное число пропавших старателей после ЧП под Красноярском неизвестно

Текст: Ирина Штерман

Точное количество рабочих, находившихся в момент прорыва ЧП на дамбе в общежитиях, неизвестно. Об этом сообщили "РГ" в Щетинкинском сельсовете.

Фото: РИА Новости
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"Там мест спальных - 80, а людей было все-таки меньше, - рассказала сотрудница местной администрации. - Поэтому разговоры о том, что 50 человек без вести пропали, скорее всего, не соответствуют действительности. Летом, в сезон, на прииске работало много приезжих, но они в сентябре уехали. А в ночь с пятницы на субботу общежития были полупустые: кто-то в гости ушел, кто-то к родным на выходные уехал".

Сейчас, по словам собеседницы "РГ", полиция опрашивает местных жителей и сотрудников ООО Сисим, чтобы составить точные списки рабочих, находившихся в ночь на 19 октября в общежитиях, затопленных в результате обрушения дамбы.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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