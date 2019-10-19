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19.10.2019 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске расширили территорию поиска пропавших без вести старателей

Текст: Ирина Штерман

В Красноярском крае расширили территорию поиска пропавших без вести после обрушения дамбы в Курагинском районе. На помощь спасателям пришли инспекторы ГИМС. В готовности находится Центр по проведению спасательных операций "Лидер".

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Сейчас к поискам привлечены шесть вертолетов МИ-8 МЧС России и шесть маломерных судов ГИМС. Кроме того, на место происшествия направлены начальники Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, из центрального аппарата - директор Департамента спасательных формирований, психологи ЦЭППа МЧС России.

По словам главы МЧС РФ Евгения Зиничева, группировка спасателей увеличина до 300 человек.

Напомним, сегодня под Красноярском произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Погибли 12 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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