В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Курагинском районе.

В этот день во всех городах и районах региона будут приспущены государственные флаги. Об этом сообщается на сайте правительства региона

Тела погибших предполагается доставить в Красноярск. Коммерческая организация, чьи работники проживали в поселке, готова взять на себя расходы по похоронам погибших и оказанию материальной помощи тем, кто пострадал.

При необходимости помощь будет оказана и из регионального бюджета.