В Красноярском крае прорвало дамбу золотодобывающего предприятия

В районе поселка Щетинкино Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Информация о ЧП поступила 19 октября в 02.00 мск.

По данным регионального управления МЧС, в результате происшествия в рабочем поселке оказались затоплены два общежития. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, сообщает ТАСС.

На место ЧП направляются аварийно-спасательные службы, пять вертолетов Ми-8 и Ми-26 Сибирского спасательного центра, а также сотрудники полиции. Других подробностей пока нет.