В Северной Осетии замглавы села заподозрили в убийстве

Следственное управление СК РФ по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье "Убийство" против заместителя главы Црауского сельского поселения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина подозревается в убийстве 44-летнего жителя села Црау.

- 15 октября 2019 года примерно в 19 часов на улице Агузарова в городе Алагире, неизвестный из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, - говорится в сообщении СК региона.

35-летний заместитель главы села был задержан после оперативно-розыскных мероприятий. В Следственном комитете считают, что именно он спустил курок. Сейчас следователи собирают доказательства по делу. В ближайшие дни подозреваемому предъявят обвинения и заключат под стражу на время расследования.