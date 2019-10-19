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19.10.2019 16:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Астрахани из зоопарка Росгосцирка хотят изъять сайгаков

Текст: Наталья Коротченко

Приехавший в Астрахань передвижной зоопарк "Сафари" Росгосцирка вызвал ажиотаж среди местных жителей. В соцсетях развязалась дискуссия защитников животных по поводу содержания в клетках зверей из Красной книги, в том числе сайгаков.

- Побывал в тюрьме для животных. Мне сообщили что там в числе пожизненно осужденных зверей содержатся и сайгаки. Не поверилось. Сайгаки ведь не могут содержаться в клетке, и они там обречены на верную гибель. Поэтому поехал смотреть. Что я увидел. Действительно, среди множества краснокнижных птиц и зверей увидел и сайгаков, - написав на своей странице в фейсбуке известный астраханский фотограф дикой природы Евгений Полонский.

Фото: Тагир Раджавов
Как корреспондент "РГ" спасал от браконьеров исчезающих сайгаков

Пост собрал около 500 сочувствующих комментариев. По факту возмущения жителей, а также обращений зоозащитников Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку зоопарка. Всего здесь содержится 50 животных: белый медведь, леопард, лев, пеликан, страус, волк, орлан-белохвост, журавль-красавки и другие.

- Ни один из этих зверей не пойман в дикой природе, все они принадлежат "Росгосцирку", - сообщил "РГ" директор зоопарка Гамлет Касян. - большинство зверей - бывшие цирковые артисты, с ними работали известные дрессировщики: Запашные, Багдасаров. Но сейчас животные не могут выступать в силу возраста, и в зоопарке доживают свой век.

Астраханец задержан со 186 рогами краснокнижного сайгака

Между тем, сайгаки не из этой компании животных-пенсионеров. Молодых особей полгода назад сдали в зоопарк жители города Михайловка Ставропольского края.

- Принесли двух - совсем малышей, -сообщил директор, - сказали, что сайгаков им подарили и теперь они не могут их выкормить. С виду - нормальные люди, обещали, что через неделю заберут, но я уже полгода жду.

Астраханское отделение Общественной палаты России инициировало вопрос об изъятии сайгаков из зоопарка.

- У нас в Лиманском районе есть питомник государственного природного заказника "Степной", в который можно их передать, - сообщила представитель палаты Анна Алексеева, - насчет этого уже есть предварительные договоренности с региональной службой природопользования.

Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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