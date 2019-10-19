В Крыму продлили осенние школьные каникулы

Осенние школьные каникулы в Республике Крым продлятся с 28 октября по 4 ноября включительно. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Крыма.

Ранее школьникам и родителям назвали каникулярный период с 31 октября по 4 ноября 2019 года. Но региональный Минобр решил продлить сотдых, исходя из анализа расписания занятий.

- Министерство образования проанализировало структура учебного года, и всем школам направлены рекомендации о проведении осенних каникул для всех детей, с 1 по 11 класс, с 28 октября по 4 ноября 2019 года включительно, - уточнила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова. - Надеюсь, осенние каникулы будут запоминающимися, здоровыми и безопасными, и у каждого найдется минуточка для самообразования.

В прошлом году крымские школники отдыхали осенью семь дней, а в этом году - с учетом праздничного дня 4 ноября - Дня народного единства - каникулы продляться восемь дней.

Напомним, в учебном году 2019/2020 в Республике Крым сели за парты 208 тысяч учеников, в том числе 23700 первоклассников в 544 школах полуострова.