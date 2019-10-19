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19.10.2019 08:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму решили сбить цены на бензин с помощью компании из Татарстана

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Крыма рассчитывают на приход в республику крупной автозаправочной сети из Татарстана. Такое заявление глава РК Сергей Аксенов сделал на заседании выездного круглого стола комитета Госдумы по энергетике на тему "Энергетическая безопасность Республики Крым".

Фото: iStock
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По мнению Аксенова, в течение двух недель завершатся переговоры с компанией из Татарстана, которой предложено создать разветвленную сеть АЗС с локацией заправок в местах с большим автомобильным трафиком.

- Нас сегодня убивает отсутствие конкуренции, - заявил Аксенов, комментируя высокие цены на бензины на полуострове. - Поскольку крупных игроков на рынке нет, это позволяет нашим нефтетрейдерам выставлять соответствующую цену. Задача - добиться реального понижения цен хотя бы на семь-восемь в реальном отношении. Думаю, что это получится.

Аксенов уточнил, что договоренность о поставках топлива на полуостров достигнута во время недавнего визита в Казань делегации Совета министров РК. При этом на полуострове уже работает сеть АЗС под брендом оной из крупных компаний Татарстана.

Фото: Дмитрий Горностаев/ РИА Новости
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- Рынок газомоторного топлива интересен и с точки зрения экономики, и экологии, - считает Аксенов. - Крым - курортный регион. Мы предварительно пообщались, цели и задачи понятны. Будем вместе двигаться в этом направлении. Президент РФ поручил предоставить в правительство РФ предложения о развитии этого рынка. Считаю, что динамика будет положительной, розничные цены на топливо в течение 2020 года будут снижаться.

Ранее власти связывали надежды на снижение цен на топливо с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое позволит поставлять топливо на полуостров цистернами без использования приводящей к удорожанию Керченской паромной переправы.

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