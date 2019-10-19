В Крыму решили сбить цены на бензин с помощью компании из Татарстана

Власти Крыма рассчитывают на приход в республику крупной автозаправочной сети из Татарстана. Такое заявление глава РК Сергей Аксенов сделал на заседании выездного круглого стола комитета Госдумы по энергетике на тему "Энергетическая безопасность Республики Крым".

По мнению Аксенова, в течение двух недель завершатся переговоры с компанией из Татарстана, которой предложено создать разветвленную сеть АЗС с локацией заправок в местах с большим автомобильным трафиком.

- Нас сегодня убивает отсутствие конкуренции, - заявил Аксенов, комментируя высокие цены на бензины на полуострове. - Поскольку крупных игроков на рынке нет, это позволяет нашим нефтетрейдерам выставлять соответствующую цену. Задача - добиться реального понижения цен хотя бы на семь-восемь в реальном отношении. Думаю, что это получится.

Аксенов уточнил, что договоренность о поставках топлива на полуостров достигнута во время недавнего визита в Казань делегации Совета министров РК. При этом на полуострове уже работает сеть АЗС под брендом оной из крупных компаний Татарстана.

- Рынок газомоторного топлива интересен и с точки зрения экономики, и экологии, - считает Аксенов. - Крым - курортный регион. Мы предварительно пообщались, цели и задачи понятны. Будем вместе двигаться в этом направлении. Президент РФ поручил предоставить в правительство РФ предложения о развитии этого рынка. Считаю, что динамика будет положительной, розничные цены на топливо в течение 2020 года будут снижаться.

Ранее власти связывали надежды на снижение цен на топливо с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое позволит поставлять топливо на полуостров цистернами без использования приводящей к удорожанию Керченской паромной переправы.